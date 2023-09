Frank Zander bald wieder auf der Bühne – doch HIER dürfen nur ausgewählte Gäste rein

Im August gab Frank Zander sein Karriere-Ende bekannt. Mit 81 Jahren verabschiedet sich der Schlagerstar von der Bühne. Doch komplett verschwinden will Zander nicht.

Denn von einem Herzensprojekt kann und will sich Frank Zander nicht zurückziehen: dem jährlichen Weihnachtsfest. Seit 1995 lädt Zander zu Gänsebraten mit Live-Musik ein. Und ein Auftritt des Gastgebers ist auch immer ein Muss. Endlich gibt es wieder gute Neuigkeiten und unser Partnerportal BERLIN-LIVE weiß noch mehr.

Frank Zander: Endlich! Weihnachtsfest wieder im Hotel

Drei Jahre lang konnte das Weihnachtsessen für Obdachlose im Hotel Estrel in Berlin-Kreuzberg wegen Corona nicht stattfinden. Doch nun öffnet das Hotel kurz vor Weihnachten wieder seine Türen für Frank Zander und seine in Not geratenen Gäste. Am 22. Dezember 2023 stehen wieder das traditionelle Gänseessen mit leckerem Rotkohl und Klößen zum Verzehren bereit.

Auf das leckere Essen verzichten mussten die armen Menschen kurz vor dem Weihnachtsfest nicht, denn mit einem Foodtruck ging es auf die Straßen in Berlin. Nun kann wieder im Warmen gespeist und getrunken werden – und das bei bester Live-Musik. Wie üblich verlassen die Gäste den Saal nicht mit leeren Händen, denn Weihnachtszeit ist bekanntlich auch die Zeit für Geschenke. Warme Kleidung, Schlafsäcke und Geschenktaschen mit nützlichen Dingen werden für alle bereit stehen.

In den vergangenen Jahren hat das Fest immer mehr an Größe gewonnen. Angefangen bei 300 Gästen, kamen zuletzt sogar 3.000 Menschen. Auch das Unterhaltungsprogramm wurde immer spektakulärer und prominente Gäste wie David Garret, Nina Hagen oder Jürgen Drews traten auf. Auch in diesem Jahr können sich die Obdachlosen wieder auf eine große Show freuen. Gegenüber BERLIN-LIVE haben die Veranstalter den ersten großen Künstler verraten.