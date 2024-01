Frank Rosin: Mit DIESER neuen Show will er seine Fans begeistern

Es gibt gute Neuigkeiten von Frank Rosin. Der prominente Sternekoch aus Dorsten startet im Januar auf Kabel Eins so richtig durch.

15 Jahre ist der 2-Sterne Koch aus dem Pott schon im Fernsehen zu sehen. Alles begann als Gastkoch beim WDR, inzwischen ist er aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Wenn irgendwo auf einem Privatsender ein Kochtopf dampft, kann Frank Rosin eigentlich nicht weit entfernt sein.

Erfolgsformat „Rosins Restaurants“ 2024 mit neuen Folgen

Seine Fans lieben Frank Rosin für seine ehrliche, unverstellte Art. Und auch kulinarisch hat er einiges auf der Pfanne. Besonders bekannt ist er durch sein Docutainment-Format „Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf.“ Gerade laufen neue Folgen, in denen Rosin verzweifelten Gastronomen Schützenhilfe leistet und ihre Gaststätten mit frischen Ideen auf Vordermann bringen will. Fragt sich nur, ob die Inhaber auch mitziehen.

++ Frank Rosin im „Westernhof Osterwald“: Burger statt gehobener Küche ++

Im Februar geht es dann auf große Reise. Mit zwei Kollegen macht Frank Rosin einen kulinarischen Camping-Trip an der Ostküste der USA. Mehr zu „Roadtrip Amerika 2 – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ gibt es hier.

Frank Rosin – wird die neue Sendung ein Erfolg?

Aber das ist noch nicht alles. Kabel Eins schickt eine ganz neue Sendung mit Frank Rosin ins Rennen. Wieder ist der Wiener Kollege Alex Kumptner mit dabei. „Rosin vs. Kumptner – Das Duell“ heißt die neue Doku-Soap, in der sich die Freunde auf den Weg machen, neue Pächter für leerstehende Gastronomiebetriebe zu finden. Eine echte Herausforderung in Zeiten hoher Inflation.

Alexander Kumptner ist der Youngster unter den Fernsehköchen. Der charmante Österreicher mit dem Wiener Dialekt hat gerade erst mit seinem Schützling Mona Hiermaier das Finale von „The Taste“ auf Sat.1 gewonnen.

Es wird zunächst nur eine Pilotfolge veröffentlicht, wie das Medienmagazin DWDL.de berichtet. Die Ausstrahlung erfolgt am Donnerstag, den 25. Januar um 20:15 Uhr – also auf jenem Sendeplatz, auf dem aktuell die neuen Folgen von „Rosins Restaurants“ gezeigt werden.