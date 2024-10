Frank Rosin: Große Änderung bei „The Taste“ – DAMIT hat niemand gerechnete

Da staunten die Spitzenköche am Mittwochabend (23. Oktober) nicht schlecht! Zum Start der neuen Staffel von „The Taste“ drehte sich der Spieß um: Statt gemütlich in der Jury zu sitzen, mussten Frank Rosin, Tim Raue, Alexander Kumptner und Alexander Herrmann selbst an den Herd!

Die sonst so selbstbewussten Küchenchefs wurden von Gastjurorin Cornelia Poletto eiskalt erwischt. Ihre Aufgabe? Einen perfekten „The Taste“-Probierlöffel zaubern – und das unter Zeitdruck! Mit einem Mix aus Nervosität und Ehrgeiz stürzten sich die vier Kochgiganten in die Herausforderung. Die besondere Würze: Jeder zog eine Karte mit einem Emoji und musste das darauf dargestellte Gefühl kulinarisch interpretieren.

Frank Rosin: „The Taste“ serviert große Überraschung

Die Anspannung war spürbar, denn der Gewinn war heiß begehrt: Der Sieger sichert sich ein zusätzliches Teammitglied und damit fünf Chancen auf den Sieg! „Egal, wer von uns gewinnt – derjenige hat natürlich erstmal eine ganz andere Entspanntheit“, gestand Tim Raue, während Alexander Herrmann voller Motivation verkündete: „Ich finde fünf Kandidaten super. Vor allem, weil ich damit einem mehr die Chance geben kann, dass er bei ,The Taste‘ richtig brilliert.“

Die Messer flogen, die Töpfe klapperten und die Küche verwandelte sich in ein Schlachtfeld der Aromen. Doch damit nicht genug! Kaum hatten sich die Profis am Herd bewiesen, traten die neuen Hobbyköche ins Rampenlicht. Mit Kreationen wie Schwäbischem Zwiebelrostbraten und kreativen Choux aux Craquelin beeindruckten sie die Jury und kämpften um einen Platz in den Teams der Sterne-Köche.

Die 13. Staffel von „The Taste“ verspricht Spannung pur. Jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sat.1 und im Stream auf Joyn wird gekocht, was das Zeug hält. Und als wäre das nicht genug, startet auch der Ableger „The Taste on tour“ mit der Folge „Schinkenräucherei in Schleswig-Holstein“, wo Poletto und Patissier Christian Hümbs in den kulinarischen Ring steigen.