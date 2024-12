Angelina Kirsch: Nach „The Taste”-Finale geht die Nachricht um  

Löffelweise zum Sieg oder doch nur ein bitterer Nachgeschmack? Bei „The Taste“ entscheidet ein einziger Bissen über Erfolg oder Scheitern. Woche für Woche kämpfen die Kandidaten um das Wohlwollen ihrer Coaches – und das Publikum fiebert mit. Doch am Ende des Tages geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um satte 50.000 Euro und die Chance auf ein eigenes Kochbuch. Spannender geht’s kaum.

Am Mittwochabend (18. Dezember) war es endlich so weit: Das Finale der 13. Staffel von „The Taste“ stand an. Die Spannung lag in der Luft, die Löffel waren bereit. Wer würde die Coaches Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Alex Kumptner ein letztes Mal überzeugen und sich den Sieg sichern?

Frank Rosin: Nach „The Taste”-Finale geht die Nachricht um

Und die Krone geht an… Katja B.! Die 40-jährige Food-Stylistin aus Hamburg aus dem Team Alexander Herrmann hat es geschafft. Mit ihrer Kreativität und ihrem Geschick hat sie die Konkurrenz hinter sich gelassen und sich den Sieg verdient. Doch wie viele Zuschauer haben das Finale verfolgt?

Während sich Katja B. in der Küche durchsetzte, kämpften andere Sender um die Gunst der Zuschauer. Das Erste konnte mit dem Historiendrama „BACH – Ein Weihnachtswunder“ die Nase vorn haben und erreichte laut dem Branchenmagazin „DWDL“ 4,77 Millionen Zuschauer. Bei den Jüngeren lag Das Erste ebenfalls vorne, nur ProSieben musste man passieren lassen.

„Bares für Rares“ musste sich mit 3,62 Millionen Zuschauern und 14,9 Prozent Marktanteil begnügen. Ein respektabler Wert, aber nicht genug, um das Historiendrama zu schlagen. Bei den Privatsendern führte ProSieben die Spitze an. „TV Total“ erreichte gute 12,6 Prozent, während Sat.1 mit „The Taste“ erfreuliche 9,9 Prozent erzielte. Etwas knapper als sonst war das Duell gegen Sat.1, wo „The Taste“ vor 0,40 Millionen 14-49-Jährigen und erfreulichen 9,9 Prozent eine weitere Folge durchlief.