Frank Rosin: TV-Koch erreicht nach „Rosins Restaurants“ bittere Nachricht

Donnerstagabend, Primetime – Zeit für ein TV-Festmahl! Während Günther Jauch und Jörg Pilawa die Köpfe rauchen lassen, schwingt Frank Rosin den Kochlöffel. Doch kann der Sternekoch mit seinen neuen Folgen von „Rosins Restaurants“ die Zuschauer an den Bildschirm fesseln oder bleibt der Ofen kalt?

Endlich ist es so weit: Frank Rosin ist zurück und bringt mit „Rosins Restaurants“ frischen Wind in die Küchen Deutschlands. Diesmal steht das griechische Lokal „Ephesus“ im Fokus, das kurz vor dem Aus steht. Der Sternekoch will Betreiber Toni helfen, das Ruder herumzureißen und das Lokal aus der Krise zu holen.

Frank Rosin: Nach TV-Auftritt herrscht traurige Gewissheit

Doch während Rosin Messer und Gabel wetzt, zeigt ein Blick auf die Zuschauerzahlen, dass die Konkurrenz am Donnerstagabend (21. November) hart war. Besonders „Der Usedom-Krimi“ konnte Millionen von Zuschauern fesseln und sich den Tagessieg sichern! Das Drama von Astrid Ströher zog zur besten Sendezeit 5,31 Millionen Menschen vor die Bildschirme und erreichte einen beeindruckenden Marktanteil von 21,4 Prozent.

Auch bei den jungen Erwachsenen konnte der Krimi punkten: 0,34 Millionen Zuschauer aus dieser Zielgruppe schalteten ein, was einem Marktanteil von 7,2 Prozent entspricht. „Wer wird Millionär?“ überzeugte mit seinem Promi-Special und konnte bei den Zuschauern ebenfalls punkten. Für Sat.1 lief es mit dem „1% Quiz“ nicht ganz so rund. Insgesamt sahen im Schnitt dort diesmal 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu und damit so wenig wie noch nie.

Auch „Rosins Restaurants“ auf Kabel Eins hatte es schwer, sich gegen die starken Formate durchzusetzen. Die neue Folge sahen lediglich 0,37 Millionen Zuschauer, was in der Zielgruppe einen Marktanteil von 4,0 Prozent bedeutete.

Kabel Eins zeigt die neuen Folgen von „Rosins Restaurants“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei Joyn.