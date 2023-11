Frank Rosin: Star-Koch befürchtet schlimme Restaurant-Szenen – „Absolute Katastrophe“

Für Frank Rosin und seine Kollegen könnten schlimme Zeiten bevorstehen. Der TV-Koch und Star aus „Rosins Restaurants“ hat nicht nur langjährige Erfahrung in der Gastronomie-Branche, sondern erhielt im April dieses Jahres sogar einen Michelin-Stern – die höchste Auszeichnung für einen Koch.

Und dennoch hat Frank Rosin aktuell große Befürchtungen, was seine Existenz betrifft.

Frank Rosin fällt vernichtende Prognose

Der 57-Jährige und viele seiner Kollegen müssen sich ab 2024 umstellen, nachdem die Ampel-Koalition diese Woche verkündete, die Mehrwertsteuer auf Speisen wieder von 7 auf 19 Prozent anheben zu wollen (hier mehr >>>). Fatal für den Restaurant-Bereich! „Es ist wirklich zum Weinen“, äußert sich Frank Rosin am Wochenende gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur“. Das Stimmungsbarometer gehe bei vielen seiner Kollegen derzeit gegen null.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Die Angst, seine Existenz zu verlieren, ist bei vielen offenbar groß. Gerade auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die gesamte Gastronomie-Branche in den vergangenen Jahren mit vielen Einschränkungen und Verlusten durch die Corona-Pandemie zu kämpfen hatte. Dabei befinde sich die Branche laut Rosin gerade in einer Erholungsphase, „wo man wieder Mut fasst und vielleicht wieder gewisse Ziele vor Augen hat.“ Viele Gastronomen seien gerade dabei, ihren Betrieb zu restrukturieren oder neu aufzubauen.

Frank Rosin: „Absolute Katastrophe“

„Und dann kriegt man gleichzeitig einen Knüppel in die Beine gekloppt und sagt nein, nein, das ist nicht möglich, denn mit dem Geld müssen wir hier und da letztendlich andere Dinge finanzieren, die uns vielleicht wichtiger sind“, so Frank Rosin weiter. Der Star-Koch sieht die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen deshalb als eine „absolute Katastrophe“ und einen „Vertrauensbruch“ an.

Hier findest du weitere News:

Ein Gastronomie-Sterben sei nach Meinung des Kochs nun nicht ausgeschlossen. Neben der Mehrwertsteuer kommen immerhin auch noch Personalkosten sowie große Ausgaben beim Wareneinkauf hinzu. Der Gourmet-Liebhaber scheint sich aktuell offenbar gefühlt im falschen Film zu befinden.

„Und ich komme mir langsam vor, vor wie bei „Rosins Restaurants“, wo auch der Kfz-Mechaniker manchmal Gastronom werden möchte. Und so komme ich mir bei den Politikern vor, dass sie wirklich völlig berufs- und realitätsfremd die Möglichkeit haben, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die sie gar nicht treffen können.“