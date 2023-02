Frank Rosin: Fans enttäuscht – „Schade, dass es bald zu Ende ist“

Es gibt sie immer wieder. Die kleinen Perlen der Fernsehunterhaltung. Serien oder Shows, die man erst so gar nicht auf dem Schirm hatte, dann einen aber plötzlich regelrecht an den Bildschirm fesselten. „Roadtrip Amerika – drei Spitzenköche auf vier Rädern“ ist eine dieser Shows. Die Reise, die Frank Rosin mit seinen Kochkumpels Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş startete, hatte alles, was gute Fernsehunterhaltung braucht.

Drei charismatische Hauptpersonen, eine tolle Idee, eine wunderbare Route. Daher ist es wirklich schade, dass die Reise, die Kabel Eins stets donnerstags um 20.15 Uhr ausstrahlte, bereits am 2. März 2023 ihr Ende findet. Das finden auch die Fans von Frank Rosin.

Dreht Frank Rosin eine zweite Staffel „Roadtrip Amerika“?

„Ich finde gut, dass nicht alles heile Welt untereinander ist. Dass nicht nur einer mal schlechte Laune hat. Ich liebe eure Art, miteinander umzugehen. Und wir sehen, wie krass ihr teilweise in der Küche seid oder beim Einkaufen. Alles nachvollziehbar, wie wenn ich Urlaub mit Freundinnen gemacht habe. Irgendwie war ich mit jedem von euch vergleichbar. Gechillt, genervt, glücklich, halt das, was das Leben hergibt. Schade, dass es bald zu Ende ist“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin bei Instagram.

Und ein anderer ergänzt: „Es ist genial und ich hoffe, es geht irgendwie weiter und ihr macht noch einmal so was Tolles. Dankeschön für die tolle Unterhaltung. Freue mich schon auf die leider letzte Folge.“

Steht das Show-Ende wirklich fest?

Doch das Ende scheint noch nicht geschrieben. So fragt Frank Rosin via Instagram vorsichtig bei seinen Fans nach, ob sie sich denn auch eine zweite Staffel anschauen würden. Eine Frage, die er sicher nicht stellen würde, wenn eine Fortsetzung vom Sender kategorisch ausgeschlossen wäre. Es ist also durchaus denkbar, dass der Roadtrip weitergeht.

Oder wie es eine Zuschauerin so treffend ausdrückt: „Es muss unbedingt eine zweite Staffel her. Euer Roadtrip ist wirklich beste TV- und Abendunterhaltung.“ Na, dann Kabel Eins – Feuer frei! Wir warten!