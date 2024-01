Frank Farian ist tot – „Milli Vanilli“-Produzent stirbt mit 82 Jahren

Frank Farian ist tot!

Der Musikproduzent, der durch Gruppen wie „Milli Vanilli“ bekannt wurde, starb in seiner Wahlheimat Miami im Alter von 82 Jahren. Das teilte seine Familie am Dienstag (23. Januar) mit.

Mit über 800 Millionen verkauften Tonträgern gilt Frank Farian als international erfolgreichster Musikproduzent aus Deutschland.

Frank Farian wurde am 18. Juli 1941 als Franz Reuther in Kirn (Rheinland-Pfalz) geboren. Nach seinen beruflichen Anfängen als Koch widmete er sich immer mehr der Musik, richtete sich im Dachgeschoss seiner Wohnung ein kleines Studio ein.

In den 70er Jahren schaffte er es schließlich im Musikgeschäft als Produzent nach ganz oben. Zu seinen bekanntesten Gruppen gehören „Milli Vanilli“ und „Boney M.“. Die Single „Rivers of Babylon“ (1978) bescherte ihm seinen größten Erfolg. Sie gehörte jahrelang zu den meistverkauften Produktionen der deutschen Musikindustrie.

Im Musical „Daddy Cool“, das 2007 in Berlin aufgeführt wurde, wurden mehrere Songs, die Farian produziert hatte, in einer Handlung miteinander verknüpft.

Farian war auch selbst als Schlager-Sänger aktiv. In den 60er und 70er Jahren sang er Titel wie „Dana My Love“ oder „So muss Liebe sein“. Auch bei „Boney M.“ ist seine Stimme in einigen Tracks zu hören.

Matthias Schweighöfer spielt Frank Farian

In der Verfilmung des „Milli Vanilli“-Skandals „Girl you know it’s true“ (2023) spielte zuletzt Matthias Schweighöfer die Rolle des Frank Farian. Der Film startete Ende Dezember 2023 in den deutschen Kinos, ist dort noch immer zu sehen.