Florian Silbereisen: Dramatische Szenen beim „Traumschiff“ – für Max Parger geht’s um Leben und Tod

Am Sonntagabend ist es endlich wieder so weit. Das „Traumschiff“ sticht in See. Und dieses Mal geht es nicht etwa in die Karibik oder eine andere tropische Destination. Nein, es wird kalt. Saukalt. Das muss auch Kapitän Max Parger, die Filmfigur von Florian Silbereisen am eigenen Leib erfahren.

Der begrüßt nämlich gleich zwei alte Freunde an Bord des „Traumschiff“ auf der Reise nach Lappland. Dabei bringen Patrick Steiner (gespielt von Daniel Fritz) und Maik Berghammer (gespielt von ‚GZSZ‘-Star Tayfun Baydar den Arbeitsalltag von Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen) ordentlich durcheinander.

Florian Silbereisen spielt in der eisigen Landschaft Lapplands

Angekommen in Lappland hat sich Patrick Steiner nämlich überlegt, seine alten Kumpels auf eine Abenteuertour einzuladen. Nachdem das Baden im Eismeer noch ein großer Spaß war, endet die gemeinsame Schlittenhund-Tour beinahe in einem Drama.

Angestachelt vom sportlichen Ehrgeiz liefern sich Steiner und Berghammer ein Rennen mit ihren Hundeschlitten. Es kommt, wie es kommen musste. Ein Unfall. Patrick Steiner verletzt sich das Knie und die Hunde sind samt Schlitten über alle Berge. Kurz vor der Dämmerung macht sich Florian Silbereisen alleine auf den Weg durch den meterhohen Schnee, um Hilfe zu holen.

Doch er schafft es nicht vor der Dunkelheit. Halb erfroren wacht der mutige Kapitän am nächsten Morgen mitten in der eisigen Kälte wieder auf und schafft es gerade noch, sich zu einer Hütte zu schleppen, von der aus er Hilfe rufen kann. So ein Glück. Doch das Drama zwischen den Freunden ist noch lange nicht beendet. An Bord kommt es zum Streit um eine Frau. Wie der endet, erfährst du am 20. November um 20.15 Uhr beim ZDF-„Traumschiff“.

Dieses Mal hat Florian Silbereisen übrigens einen guten Freund mit an Bord genommen. Popstar Sasha fuhr mit Flori ins Eis. Was er über den Trip zu berichten hat, erzählte er uns im Interview.