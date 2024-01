Florian Silbereisen ignoriert Patrick Lindner – Schlager-Star mit knallharter Ansage: „Habe ich nicht nötig“

Fast jede große Schlager-Show im deutschen Fernsehen wird von Florian Silbereisen moderiert. Sei es der „Schlagerbooom“, „Schlagerchampions“ oder auch „Das große Adventssingen“. Wenn der 42-jährige Show-Master einlädt, dann folgen die Stars der Branche in der Regel seinem Ruf.

Doch eine große Schlager-Legende taucht zumindest auf der Gästeliste von „Die Feste“ nie auf: Patrick Lindner. Dabei kann der 63-Jährige auf eine 35-jährige erfolgreiche Karriere zurückblicken. Im Interview mit Schlager.de hat Lindner nun eine klare Meinung zu Florian Silbereisen und seiner Monopol-Stellung im deutschen Fernsehen.

Florian Silbereisen: Keine Einladung für Patrick Lindner

Beatrice Egli, Kerstin Ott, Andy Borg, Ross Anthony, Matthias Reim – sie alle standen schon auf der Bühne bei einer der „Feste“-Shows von Florian Silbereisen. Nur Patrick Lindner gehört zu einem der wenigen Schlager-Stars, bei dem noch keine Einladung eingetrudelt ist. Doch der 63-Jährige sieht es gelassen.

„Ich gehöre nicht zu dieser Schlager-Blase. Wenn ich nicht zu Florian Silbereisen eingeladen werde, dann ist das eben so. Ich kann auch ohne. Ich bin erfolgreich. Ich habe es nicht nötig, bei Florian Silbereisen anzuklopfen. Ich muss mich an niemanden heranmachen“, so die deutlichen Worte von Patrick Lindner. Diese Ansage hat gesessen.

Lindner: „Mache nicht mehr jeden Unsinn mit“

Immerhin hatte er schon genug Anfragen für andere Shows wie RTLs „Viva La Diva“-Format oder “Die Herzblut Aufgabe” auf SAT.1. Ohnehin würde der Sänger nach eigenen Angaben jederzeit Konzerte einer TV-Sendung vorziehen. Doch das heißt offenbar nicht, dass er mit dem Kapitel schon abgeschlossen hat. „Allerdings würde ich natürlich auch nicht Nein sagen, wenn ich eine Einladung zu Florian Silbereisen bekäme. Schließlich erreicht man da Millionen zusätzlich. Allerdings müsste man sich vorher zusammensetzen, um zu sehen, wie das über die Bühne gehen sollte. Ich mache heute sicher nicht mehr jeden Unsinn mit“, so Lindner.

Noch mehr Nachrichten:

Doch eine Entwicklung bemängelt Lindner bei den Shows von Florian Silbereisen – und damit ist er nicht alleine in der Branche. Welche das ist und wo Patrick Lindner schon bald zu sehen sein wird, das erfährst du bei Schlager.de.