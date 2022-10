Florian Silbereisen klärt über Beziehungsstatus auf – „Freu mich sehr, dass ihr gemeinsam da seid“

Helene Fischer, Jürgen Drews und viele mehr – Florian Silbereisen hat in der ARD mal wieder eine große Schlagerparty gefeiert. Auf der Gästeliste stand auch das Traumpaar Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross.

Vor dem Schlagerjubiläum in der ARD fragten sich aber viele: Kommen Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross gemeinsam in die Show von Florian Silbereisen? Zuletzt hielten sich Gerüchte um eine Beziehungskrise hartnäckig in den Medien.

Florian Silbereisen klärt über Schlagerpaar auf

„immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und die ehemalige DSDS-Teilnehmerin galten nach dem Liebes-Aus von Florian Silbereisen und Helene Fischer als das Traumpaar in der Schlager-Welt. In den vergangenen Wochen und Monaten tauchten aber immer wieder Gerüchte um eine mögliche Beziehungskrise auf.

Mit Spannung war ihr Auftritt beim Schlagerjubiläum in der ARD erwartet worden. Treten sie gemeinsam auf oder kommen sie alleine? Florian Silbereisen spannte seine Zuschauer noch etwas auf die Folter, kündigte nur Anna-Carina Woitschak an.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak setzen ein deutliches Zeichen. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Die Sängerin kam raus, performte kurzzeitig alleine und dann tauchte Stefan Mross auf. Gemeinsam sangen sie ihren neuen Song „Das Tattoo auf meiner Haut“ und gaben damit ein ziemlich deutliches Statement ab. In dem Lied heißt es nämlich: „Das Tattoo auf meiner Haut trägt deinen Namen“ und „In tausend kunterbunten Farben sagt es dir: ‚Ich liebe nur dich’“.

Mehr News zu Florian Silbereisen:

„Uns geht es sehr gut“

„Ich freu mich sehr, dass ihr heute gemeinsam da seid“, sagte Florian Silbereisen und fragte dann nur kurz, wie es ihnen geht. „Uns geht es sehr sehr gut“, antwortete Mross und meinte zu den Gerüchten nur: „Man kauft sich die Zeitung, um etwas über sich selber zu erfahren.“ Sprich: Die Gerüchte stimmen also offenbar nicht.

Viel mehr über eine mögliche Beziehungskrise wollten Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross dann aber auch nicht mehr sagen.