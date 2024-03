Florian Silbereisen: Mega-Überraschung! Es geschah bei der Aufzeichnung seiner Show

Egal ob „Schlagerboom“, „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ oder „Schlagerchampions“: Florian Silbereisen hat als Moderator schon durch so einige Sendungen geführt. Dabei ist der 42-Jährige selbst eine absolute Legende am Schlager-Himmel.

In seinen beliebten Schlager-Shows kam es schon so manches Mal zu unvorhersehbaren Momenten. Jetzt gab es für Florian Silbereisen selbst eine faustdicke Überraschung.

+++„Schlagerchampions“: Bittere Änderung vor Show-Start – „Kurzfristig abgesagt“+++

Florian Silbereisen bekommt Überraschung serviert

Der Vollblut-Entertainer feiert sein 20-jähriges Jubiläum – und wurde deswegen bei der Aufzeichnung der „Feste‘“-Show am Donnerstagabend (29. Februar) in Leipzig in seiner eigenen Sendung überrascht! Das berichtet der Online-Branchen-Dienst „DWDL“.

Als Moderator ist man eigentlich bestens auf seine Shows vorbereitet. Aber was dann in seiner Show geschah, konnte Silbereisen nicht ahnen. Angekündigt wurde eine Ausgabe mit dem Titel „Das große Schlagerjubiläum 2024“. Von wegen.

Viele Gäste in Show mit dabei

Florian Silbereisen wurde dann in der Sendung von Barbara Schöneberger und zahlreichen Gästen, darunter seinem „Traumschiff“-Bruder Joko Winterscheidt, Anastacia, Howard Carpendale und Marianna Rosenberg überrascht.

„Mit den Shows von Florian Silbereisen haben wir immer wieder Neues gewagt: Wir haben den Schlager mit ganz neuen Formaten und Konzepten, wie zum Beispiel dem ‚Schlagerbooom‘, so inszeniert und gefeiert, wie er im deutschen Fernsehen nie zuvor inszeniert und gefeiert wurde“, erklärt MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann gegenüber „DWDL“.

Ausstrahlungstermin steht fest

Auf diese Weise seien ganz neue Zielgruppen erreicht worden und der Schlager sei auch für andere Sender wieder interessant gemacht worden. „Auch mit der Überraschungsshow zum Jubiläum von Florian Silbereisen gehen wir wieder ganz neue Wege: So eine Show gab es noch nie, in der ein Moderator in seiner eigenen Show mit einer kompletten Show überrascht wird.“

Und einen Sendetermin gibt es auch schon: Die Jubiläumsshow wird am Samstag (16. März/20.15 Uhr) unter dem Titel „Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen“ in der ARD und im ORF ausgestrahlt.