Florian Silbereisen wehmütig, als er Video mit Helene Fischer sieht: „Ich hatte alles unter Kontrolle“ 

Florian Silbereisen, das Aushängeschild des deutschen Schlagers, feiert sein 20-jähriges Bühnenjubiläum und wirft in diesem Rahmen auch einen Blick zurück auf die gemeinsame Zeit mit Helene Fischer, der erfolgreichsten Sängerin Deutschlands.

Das ehemalige Traumpaar des Schlagers, das zehn Jahre lang privat wie beruflich unzertrennlich schien, hat sich zwar getrennt, doch die gegenseitige Wertschätzung bleibt…

Florian Silbereisen schwelgt in Erinnerung

Im Gespräch mit der BILD erinnerte sich Silbereisen an einen der ersten Momente mit Fischer: einen Auftritt in der TV-Show „Winterfest der Volksmusik“ im Jahr 2006. Dabei saßen die zwei in einer Kutsche: „Unsere erste romantische Kutschfahrt. Ich hatte die Zügel in der Hand, alles unter Kontrolle und konnte gleich ein bisschen Eindruck schinden.“, bemerkt er schmunzelnd. Damals war Silbereisen 25, Helene Fischer 22 Jahre alt. Beide standen am Beginn ihrer beeindruckenden Karrieren.

Die Kamera fing damals ein Bild voller Charme und Unbeschwertheit ein – Helene lachte, und Florian saß stolz mit den Zügeln in der Hand. Doch ein Detail, das nicht im Video zu sehen ist, bleibt Silbereisen besonders in Erinnerung: „Helenes Kleid war so eng, dass sie nicht aus der Kutsche steigen konnte“, erzählt er. „Ich hab ihr geholfen und sie aus der Kutsche getragen. So konnte ich sie also zum ersten Mal auf Händen tragen.“

Dieser Moment scheint bezeichnend für die kommenden zehn Jahre gewesen zu sein, in denen Silbereisen und Fischer sowohl auf als auch abseits der Bühne ein starkes Team waren. Trotz ihrer Trennung im Jahr 2018 betonen sie immer wieder ihr gutes Verhältnis zueinander.