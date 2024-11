Florian Silbereisen: Kurz vor ARD-Show – Helene Fischer und er wieder vereint?

Die Schlagerwelt steht Kopf! Helene Fischer und Florian Silbereisen, einst das Traumpaar der Szene, sorgen gemeinsam für Herzklopfen bei ihren Fans. Obwohl die beiden heute „nur“ noch gute Freunde sind, bringt ihr gemeinsames Auftreten die Menge regelmäßig zum Toben.

Jetzt ist es endlich so weit: Ein Wiedersehen in der Öffentlichkeit steht an! Nach exklusiven „BILD“-Informationen wird Helene Fischer am Samstagabend in Florian Silbereisens Live-Show auf der Bühne stehen. „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ wird zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Ein echtes Weihnachtsgeschenk für alle Schlagerfans!

Florian Silbereisen: Überraschungsgast sorgt für Aufsehen

Doch das ist noch nicht alles: Helene wird höchstwahrscheinlich auch Lieder aus ihrem neuen Kinderalbum präsentieren. Dieses Projekt liegt der Sängerin besonders am Herzen, denn es bereitet nicht nur ihrer Tochter große Freude. Zu den 25 Neuaufnahmen gehören Klassiker wie „Hoppe, hoppe Reiter“ und „Wie schön, dass Du geboren bist“.

„Das Projekt kommt für meine Fans wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber tatsächlich ist es schon lange ein Herzenswunsch von mir, Musik für Kinder zu machen. Es ist somit der logische nächste Schritt in meiner Karriere“, verrät Helene über ihr Herzensprojekt. Bereits im Januar 2024 begeisterte Fischer bei den „Schlagerchampions 2024“ mit einem Mini-Konzert und einem kuscheligen Moment mit Florian.

Obwohl die beiden 2018 ihre zehnjährige Beziehung beendeten, sind sie sich immer noch nah und unterstützen sich gegenseitig – sowohl privat als auch beruflich.

Helene Fischer hat inzwischen mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel ihr Glück gefunden. Das Paar heiratete 2021 und wurde Eltern einer Tochter. Florian Silbereisen hingegen hält seine neue Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus, genießt aber sein privates Glück.