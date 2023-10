Überraschungsauftritt bei Florian Silbereisen – Star außer sich: „Werde ich nie vergessen“

Große Gefühle bei der „Goldenen Henne 2023“! Gleich zu Beginn war der Gala-Abend am Freitag (13. Oktober) sehr emotional, als der Ehrenpreis in der Kategorie Musik verliehen wurde.

Auf der Bühne von Moderator Florian Silbereisen kam es zu einem rührenden Vater-Sohn-Moment, der auch am Tag nach der Verleihung in Leipzig nur für große Gefühle sorgt.

Florian Silbereisen: Überraschungsmoment auf der Bühne

Schlagerstar Howard Carpendale ist eigentlich nur für die Performances seines aktuellen Titels „Du bist das Letzte“ auf die Bühne von Florian Silbereisen gekommen, so denkt er zumindest. Doch als er das Rampenlicht der „Goldenen Henne 2023“ verlassen möchte, lässt der Sänger und Moderator den 77-Jährigen nicht einfach gehen, spricht ihn an dessen Sitzplatz noch einmal an – schließlich wartet noch eine ganz besondere Überraschung.

Plötzlich betritt Wayne Carpendale die Bühne. Er hält eine emotionale Laudatio auf seinen Vater, blickt dabei auf Höhen und Tiefen dessen Karriere zurück und überreicht ihm schließlich den Ehrenpreis des Abends (hier mehr dazu).

Auch am Tag nach der großen Gala hat sich Howard Carpendale offensichtlich nicht von dem besonderen Moment erholt. Auf Instagram lässt er den Moment Revue passieren.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu einem innigen Foto, auf dem sich Vater und Sohn umarmen und mit den Tränen kämpfen, während Wayne die „Goldenen Henne“ in der Hand hält, schreibt Howard Carpendale schlicht: „Danke, mein Sohn, diesen Moment werde ich nie vergessen.“

„Das ging wirklich mitten ins Herz“

Mit der Aussage ist Howard Carpendale wohl nicht alleine. Auch vielen Zuschauer der „Goldenen Henne 2023“ ging der Vater-Sohn-Moment nahe, wie die Kommentare unter dem Beitrag zeigen.

Mehr Themen:

„Als Wayne die Rede für dich hielt und euch beiden die Tränen in die Augen geschossen sind, hatte ich auch Tränen in den Augen. So eine berührende Rede“, schreibt jemand. „Das ging wirklich mitten ins Herz. Wayne hat wunderbare Worte gefunden und es waren Momente, die einem die Tränen in die Augen trieben. Du hast einen wundervollen Sohn und er einen großartigen Dad. Aber das wisst ihr ja selbst. Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Henne, lieber Howard. Aber ich denke, viel mehr wert als diese Auszeichnung, war der unvergessliche Vater-Sohn-Moment in der Sendung.“

Auch Wayne Carpendale teilte seine Rede übrigens bei Instagram, stellte in dem Kommentar dazu noch einmal klar: „Musste mal gesagt werden!“