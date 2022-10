Florian Silbereisen: Fans rufen zum Boykott auf – „Wurden ver**scht“

Großer Ärger in der sonst so heilen Schlagerwelt. Die Nachricht kam wie ein Gewitter über die Fans von Florian Silbereisen. Von jetzt auf gleich wurde der beliebte „Schlagerboom“ in der Dortmunder Westfalenhalle abgesagt. Tausende Fans hatten sich wie Bolle auf das Event gefreut, bei dem die Hoffnung groß war, dass auch Schlager-Königin Helene Fischer endlich wieder auf der Bühne stehen würde.

Die Begründung von ARD und MDR: Corona. Man könne nicht vorhersehen, ob die Show von Florian Silbereisen bei den hohen Zahlen gefahrlos durchführbar sei. „Da nicht abzusehen ist, wie sich Corona in diesem Herbst entwickeln wird, ist ein verantwortungsbewusstes Handeln und Verhalten in einer geschlossenen Event-Halle mit dicht gedrängten Fans nur schwer möglich“, hieß es vom MDR.

Florian Silbereisens Fans sind stinksauer

Überraschend jedoch, dass derselbe Sender nur wenige Tage später ankündigte, am Schlagerboom-Wochenende nun gleich zwei Shows mit Silbereisen drehen zu wollen. In Leipzig werden nun die Ausgaben von „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf dich nächsten 100!“ und „Der große Schlagerabschied“ aufgezeichnet.

Für viele Fans ein Affront. Bei Instagram machen sie ihrem Ärger Luft. Dort nämlich lud Florian Silbereisen am Freitagabend ein Foto seiner Show „Die große Schlagerchance“ hoch, die der MDR am Abend gesendet hatte. Darauf zu sehen: Silbereisen und seine Gewinnerin Undine Lux.

Schlagerfans machen ihrem Ärger Luft

Ein Affront für die Fans. „Sollte sich keiner anschauen. Mindestens 10.000 Menschen wurden verarscht. Wegen Corona abgesagt? Lächerlich. Aber in Leipzig gibt es kein Corona? Alles findet statt, nur der Schlagerboom nicht. Also wann kommt die Wahrheit? Zu teuer? Überhaupt nicht mehr Schlagerboom? Also wo ist die Wahrheit?“, fragt ein sichtlich erregter Fan.

Ein anderer ergänzt: „Es wurden mehr als 10.000 Leute verarscht. Das ist auch kein Zufall mehr mit Undine. Ein ehemaliges Fischer-Double. Am besten, keiner kauft noch Tickets. Mit dem Virus hat es auch nichts mehr zu tun. Alle Events finden statt, nur nicht der Boom.“ Florian Silbereisen hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.