Florian Silbereisen lässt Fans stinksauer zurück – „Frechheit“

Overview: Die Fans von Schlager-Star Florian Silbereisen sind stinksauer. Was ist nur geschehen? Wir erklären, was vorgefallen ist.

Er ist der größte Entertainer des Landes: Mit seinen Shows fesselt Florian Silbereisen stets Millionen von Zuschauern an die TV-Geräte, Tausende pilgern zu seinen Shows. So sollte es auch am 22. Oktober sein. In der Reviermetropole Dortmund hätte Silbereisen an jenem Tag den „Schlagerboom“ präsentieren sollen.

Tausende Fans, die Stars der Schlagerszene und eine glitzernde Westfalenhalle – das sind alljährlich die Zutaten für Florian Silbereisens „Schlagerboom“. Doch dazu soll es in diesem Jahr nicht kommen. Wenige Wochen vor der Show sagte der ausführende Sender MDR die Show plötzlich ab. „Da nicht abzusehen ist, wie sich Corona in diesem Herbst entwickeln wird, ist ein verantwortungsbewusstes Handeln und Verhalten in einer geschlossenen Event-Halle mit dicht gedrängten Fans nur schwer möglich.“

Florian Silbereisen: Die Fans sind sauer

Stattdessen werden nun gleich zwei Shows in Leipzig gedreht. Am 21. Oktober „Das große Schlagerjubiläum“ und am 22. Oktober „Der große Schlagerabschied“ von Jürgen Drews. Für die Fans ist das jedoch keine erfüllende Alternative. Schließlich haben sich viele auf die Shows in Dortmund gefreut. Vorsorglich schon mal Züge und Hotels gebucht.

Das wissen wir über die Ersatzshows:

Das große Schlagerjubiläum feiert die 100. Eurovisionsshow von Silbereisen

Dabei sind unter anderem Helene Fischer, Roland Kaiser und Andreas Gabalier

Beim großen Schlagerabschied soll Jürgen Drews verabschiedet werden

„Wirklich schade, für Dortmund schon alles gebucht gewesen. Leipzig leider zu weit weg und keine Möglichkeit ein Hotel in der Nähe zu finden so kurzfristig“, heißt es beispielsweise auf der Facebook-Seite von Florian Silbereisen.

Mehr Schlager-News: Fans verwundert – DAS kommt überraschend

Oder auch: „Schlagerboom fällt aus, aber das darf stattfinden, ohne Worte. Frechheit. Viele haben schon gebucht und dann wird das so kurzfristig abgesagt. Geht gar nicht.“ Während ein dritter Fan rätselt: „Ich verstehe das nicht – in Dortmund wird alles abgesagt, aber in Leipzig klappt es und da sind nur Stehplätze und die Menschen stehen dicht beieinander – das soll einer verstehen.“

Mehr zu Florian Silbereisen: SO haben ihn Fans noch nie gesehen

Verständlicher Ärger. Allerdings geht Sicherheit nun einmal vor. Das gilt auch für Schlager-Fans.