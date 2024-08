Florian Silbereisen so lange allein: Doch damit ist jetzt Schluss

Wir hatten schon fast nicht mehr damit gerechnet. Nun wird der Traum der Fans, und auch der Traum von Florian Silbereisen endlich wahr. Florian Silbereisen bekommt eine Co-Moderatorin bei der Preisverleihung „Goldene Henne“ an die Seite gestellt. Und es ist niemand Geringeres als TV-Ikone Barbara Schöneberger.

„Als ich 2022 gefragt wurde, ob ich die Goldene Henne moderieren möchte, habe ich sofort gesagt: Nur zusammen mit Deutschlands größter Expertin für Preisverleihungen, Barbara Schöneberger! Damals hat es leider nicht geklappt. 2023 habe ich mir dann wieder gewünscht mit ihr zusammen moderieren zu dürfen – und wieder stand ich allein auf der Bühne. Aber ich habe nicht aufgegeben! Und aller guten Dinge sind drei: 2024 geht mein Wunsch nun endlich in Erfüllung und ich darf die Henne-Jubiläumsshow zusammen mit Barbara Schöneberger präsentieren“, so Florian Silbereisen via Instagram.

Florian Silbereisen lässt die Bombe platzen

Wer sich die letzte Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest angeschaut hat, weiß: Das könnte lustig werden. Haben die beiden Star-Moderatoren doch schon bei der Show in Berlin bestens harmoniert. So soll es nun auch bei der „Goldenen Henne“ werden.

Die Fans jedenfalls sind schon völlig aus dem Häuschen. „Der König der Entertainer moderiert mit der Königin der Entertainerinnen – das kann ja dann nur noch die goldene Krone werden. Zwei Profis und herausragende Persönlichkeiten“, schreibt beispielsweise eine Instagram-Followerin des Moderators.

„Goldene Henne“ aus Leipzig

Ein anderer ergänzt: „Was lange währt, wird endlich gut. Dann wünsche ich viel Spaß dabei.“ Während eine Dritte schreibt: „Hallo Florian, schön, wieder von dir zu hören. Wünsche dir jetzt schon viel Spaß. Vielleicht bist dann auch mit ihr wieder im Jahresquiz zu sehen.“

Na, da sind wir doch mal gespannt. Die „Goldene Henne“ präsentieren Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger am 15. November 2024 in der Leipziger Messe.