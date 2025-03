ZDF-„Traumschiff“: Diese Kapitäne schrieben TV-Geschichte

Seit 1981 ist die Kult-Serie „Traumschiff“ fester Bestandteil des ZDF-Programms und weckt bei der ganzen Familie regelmäßig Urlaubsgefühle. Auch heute lockt sie noch regelmäßig Millionen Zuschauer aus unterschiedlichen Altersklassen an.

Zur bevorstehenden Osterzeit können sich die eingefleischten Fans auf neue Episoden freuen. Und fest steht: Die Erfolgsserie wäre undenkbar ohne ihre Kapitäne. Sie sind es, die die „MS Deutschland“ erst auslaufen lassen.

Bis heute durften nur wenige Schauspieler diese einzigartige Rolle bekleiden. Jeder blieb dabei durch seine ganz eigene Art in Erinnerung. Doch welche Stars zählten dazu und was wurde aus ihnen?

ZDF-„Traumschiff“: Günter König betrat absolutes Neuland

Jens Braske, gespielt von Günter König (†71), wird in der „Traumschiff“-Geschichte immer eine tragende Figur bleiben. Er war der erste Kapitän des Kreuzfahrt-Riesen – wenn auch nur für eine kurze Zeit. In den ersten sechs Folgen von 1981 bis 1982 war er der Dreh und Angelpunkt an Bord.

Königs früher Ausstieg war seiner Liebe geschuldet. So wollte er sich mehr seinem Privatleben widmen und fühlte sich im großen Rampenlicht nicht so wohl. Der Hamburger kehrte der Schauspielerei den Rücken und war danach als Sprecher für Synchronisation, Hörfunk und Hörspiele, unter anderem bei den Kinderkrimierfolgsformaten „TKKG“ und „Die drei ???“, tätig. König starb 1998 im Alter von 71 Jahren.

Heinz Weiss prägte als Zweiter die Entwicklung des ZDF-Formats

Der zweite Kapitän, der an Bord anheuerte, war Heinz Hansen, gespielt von Heinz Weiss (†89). Er war von Folge 7 bis 33 in den Jahren 1983 bis 1999 beim „Traumschiff“-Dreh aktiv. Von der Karibik bis Bali: Im Laufe der Jahre war Weiss bei unzähligen Kreuzfahrten zu Sehnsuchtsurlaubszielen dabei und mauserte sich zu einem für viele Zuschauer unverzichtbaren Gesicht des „Traumschiffes“.

Doch im Jahr 1999 nahm dies plötzlich ein Ende, da er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Besetzung zählen konnte. Weiss, der in zahlreichen anderen Serien und Filmen mitwirkte, darunter in der Sat.1-Serie „Cluedo – Das Mörderspiel“ oder auch in ZDF-Produktionen von „Rosamunde Pilcher“ sowie in der „Die Schwarzwaldklinik“, verstarb schließlich 2010 im Alter von 89 Jahren.

Siegfried Rauch war der Dritte im „Traumschiff“-Bunde

Schauspieler Siegfried Rauch (†85) trat seine Nachfolge als Kapitän Jakob Paulsen an und blieb der ZDF-Serie ebenfalls lange treu. So wirkte er von 1999 bis 2013 in den Episoden 34 bis 70 mit. Bei seinem Abschied von der „MS Deutschland“ blickte er stolz auf seine spannenden Traumschiffreisen zurück und machte den Weg für einen jüngeren, aufstrebenden Kapitän frei.

Damals zählte Rauch zu einem der dienstältesten Darsteller und sehnte sich nach etwas Ruhe und Entspannung. Doch nicht nur in seiner Rolle als Kapitän blieb er den TV-Zuschauern in Erinnerung.

So brillierte er auch in vielen anderen ARD– und ZDF-Serien, darunter in „Rosamunde Pilcher“, „Der Bergdoktor“ sowie in „Bei aller Liebe“. Im Jahr 2018 verabschiedete sich Rauch durch eine Rolle bei der Sat.1-Sketch-Comedyserie „Knallerkerle“ aus dem deutschen Fernsehen. Im gleichen Jahr verstarb er an den Folgen eines Treppensturzes im Alter von 85 Jahren.

Sascha Hehn erwartete keine große Umstellung

Der vierte von insgesamt sechs „Traumschiff“-Kapitänen war den treuen Fans als flirtfreudiger Steward Victor Burger, gespielt von Sascha Hehn (70), von 1981 bis 1987 bekannt. Beim Blick auf die Amtszeit seines Vorgängers gab sich Hehn sicher, dass er nicht so lange als Kapitän spielen würde. Und er sollte Recht behalten. Nach fünf Jahren (2014 bis 2019) und den Folgen 71 bis 83 verabschiedete er sich auf eigenen Wunsch vom Kreuzfahrtschiff.

Als er auf seine Abschiedsgründe zu sprechen kam, nahm der renommierte Schauspieler kein Blatt vor den Mund. So kritisierte er die mangelnde Kreativität der Drehbücher, das Wiederaufgreifen von alten Geschichten und die Fließbandarbeit. Zudem habe das Kult-Format seinen eigentlichen Charme verloren. Trotz seines Ausstieges ist der 70-jährige Schauspieler und Synchronsprecher nach wie vor seinen Berufen treu geblieben.

Ein Jahr später war Hehn Teil der Besetzung der „Karl-May-Festspiele“ in Bad Segeberg und konnte sich 2023 über eine außergewöhnliche Ehrung freuen – den Bayerischen Verdienstorden. Vor zwei Jahren heiratete er seine langjährige Partnerin Gloria und zog sich nach Angaben von „Prisma.de“ aus der Öffentlichkeit zurück.

Schlagerstar Florian Silbereisen & Daniel Morgenroth: Ein unschlagbares Duo

Kurz danach schlüpfte der bekannte Theater- und Fernsehschauspieler Daniel Morgenroth (61) am Ostersonntag 2019 ab Episode 84 in die Rolle des 1. Offizier mit Kapitänspatent Martin Grimm. Den Kapitänspart füllte er für eine Episode allein aus, eher er sich über eine überraschende, prominente Verstärkung an Bord freuen konnte. Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen (43) heuerte als Kapitän Max Parger beim „Traumschiff“ an, wohingegen Martin Grimm die Rolle des Staff-Kapitäns übernahm.

Bis heute bilden die beiden Männer das starke Kapitänsduo und unterhalten zahlreiche Familien an wenigen besonderen Tagen im Jahr. Obwohl Silbereisen kein ausgebildeter Schauspieler ist, wird er von vielen Fans und von seinen Kollegen geschätzt. Morgenroth betonte einst in einem „Bunte“-Interview, dass er sich mit dem Schlagerstar gut verstehe und er ihm häufig mit Rat und Tat zur Seite stehe.

Schlussendlich steht fest: Sollte „Das Traumschiff“ irgendwann nicht mehr auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein, würde eine langjährige Abendunterhaltung von vielen treuen Fans definitiv vermisst werden. Es bleibt spannend, wie sich die Besetzung der Kapitäne in den kommenden Jahren entwickeln wird.