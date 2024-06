„First Dates“-Kandidatin passiert peinliches Missgeschick – „Das hat noch niemand geschafft“

Peinliches Malheur mitten in der Dating-Show „First Dates“! Hauptakteurin dabei ist Kandidatin Janna. Die Single-Frau will in der VOX-Sendung eigentlich die Liebe finden und wagt sich ins Abenteuer Blind Date. Da ahnt sie noch nicht, dass sie ihrem Dating-Partner und auch allen Beteiligten bei „First Dates“ noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Und das aus gutem Grund: Janna passiert ein Missgeschick, das es so noch nie in der Sendung gab.

Auf dem Instagram-Account der VOX-Show ist noch mal ein Ausschnitt aus der Sendung zu sehen. Ausgestrahlt wurde diese ursprünglich am 3. Juni. In dem Clip sieht man Janna und ihr Date vor einem Regal, in dem sich auch die berühmte rote VOX-Kugel befindet – sie ist aus Glas. Und genau das ist das Problem.

Denn „First Dates“-Kandidatin Janna schmeißt die Kugel kurzerhand versehentlich herunter, sodass sie nur noch aus einem Scherbenhaufen besteht. Autsch!

Ihr Date, kein Geringerer als Influencer Ceddo (285.000 Follower), nimmt es mit Humor: „Es ging so zur Sache hier gerade. Wir konnten uns nicht zurückhalten.“ Janna ist das Ganze nur unangenehm: „Ich habe die VOX-Kugel kaputt gemacht! Es tut mir leid.“

Als Gastgeber Roland Trettl das Malheur sieht, ist er baff und sagt nur: „Das hat noch niemand geschafft.“ Blöd nur, dass die Kandidatin sich bei dem Vorfall auch noch geschnitten hat. Aber wie heißt es so schön: Scherben bringen Glück!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Zuschauer zumindest haben eine klare Meinung zu der Szene. So schreibt ein Fan: „Wie süß sie ist“. Ein anderer: „Beste Folge!!!“. Oder wieder jemand anderes kommentiert: „Hätte ich mal teilgenommen, hätte ich sie schon längst zerstört. Ich hab da einfach ein Talent für. Ich fühle mit dir.“

Bei diesem Zwischenfall wird es fast schon zur Nebensache, ob die „First Dates“-Teilnehmer Janna und Ceddo sich noch näherkommen. Das VOX-Team rät daher: „Ob die Scherben bei Ceddo und Janna geholfen haben, seht ihr in der Folge vom 03.06.2024 bei RTL+“.