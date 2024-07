Peinliche Stille bei „First Dates“: Kandidaten überfordert – „Anderes vorgestellt“

Bei „First Dates“ legen mutige Singles ihr Liebesschicksal in Roland Trettls Hände. Auch Kandidat Damir (49) ist bei dem gewagten Blind Date auf der Suche nach seiner Traumfrau. Als „schüchterner Typ“ könnte dies jedoch schwieriger werden als gedacht.

Extra für das Date hat er sich in sein bestes Hemd geworfen und bringt sogar kroatischen Schnaps aus seiner Heimat für Roland Trettl (53) und sein Team mit.

Damir hat klare Vorstellungen: Er wünscht sich eine Frau mit blonden oder roten Haaren, viel Energie und Sinn für Spaß. Als er Nici (51) an der Bar sitzen sieht, ist seine Enttäuschung jedoch nicht zu übersehen. Mit hängenden Schultern und Geschenktüte in der Hand lässt er sich von Trettl zu seinem Date führen. Nici findet Damir zumindest sympathisch und lobt sein „gepflegtes Äußeres“.

Für Damir jedoch ist klar, dass Nici nicht sein Typ ist. „Als ich die Nici gesehen habe, war mein erster Gedanke ‚Ok, ich hab mir da was anderes vorgestellt‘. Ist leider nicht mein Typ gewesen“, gibt er traurig zu. Trotzdem versuchen beide, das Beste aus ihrem Treffen zu machen, was sich jedoch als schwierig erweist. Nici bemüht sich um ein Gespräch: „Wie ist das bei dir mit Urlaub?“ Damir berichtet stolz von seinen jährlichen drei Besuchen in seiner Heimat Kroatien.

Danach herrscht wieder drückende Stille. Dabei erweist sich das Date für beide als echte Herausforderung. Nici ist verwundert, dass Damir keine Gegenfragen stellt, und auch Damir findet die Situation mehr als unangenehm. Ohne bestelltes Essen und mit einem langen Abend vor sich, entscheiden sich beide wenig überraschend gegen ein zweites Date.

Vox zeigt Folgen von „First Dates“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr oder auch im Stream auf RTL+.