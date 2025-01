„First Dates“: Es wird pikant! „Handschellen anlegen“

In einer Welt, in der die Liebe des Lebens immer seltener zufällig auf der Straße gefunden wird, setzen immer mehr Menschen auf Dating-Apps wie Tinder, Bumble und Co. Doch für all jene, die lieber ein persönliches Treffen in entspannter Atmosphäre bevorzugen, gibt es eine charmante Alternative: Die Vox-Datingshow „First Dates.“

Unter der Leitung von Gastgeber und Sternekoch Roland Trettl treffen hier regelmäßig Singles aufeinander, um in einem Restaurant ihr Blind Date zu genießen. Die Nervosität liegt in der Luft, während die Teilnehmer gespannt auf ihre potenzielle bessere Hälfte warten. Doch nicht nur die Singles sorgen für Unterhaltung – auch das Team hinter den Kulissen hat seine Momente, die für Lacher und pikante Einblicke sorgen.

Normalerweise ist das Team rund um Roland Trettl damit beschäftigt, den Singles den bestmöglichen Abend zu bereiten. Doch auch sie dürfen mal eine Pause einlegen. Zeit, um über die wirklich wichtigen Fragen im Leben zu sprechen. Zum Beispiel: Was bedeutet eigentlich „Cuffing“? Als diese Frage in den Raum geworfen wird, tappen die Kollegen zunächst im Dunkeln und raten, es könnte etwas mit Kaffee trinken zu tun haben.

Roland Trettl versucht es mit: „Das ist, wenn du dich zu einer Partnerin voll committest und nicht möchtest, dass sie jemand anderen kennenlernt.“ Der offizielle Instagram-Account von „First Dates“ griff diesen Moment humorvoll auf und titelt zu dem Clip: „Wer möchte hier wem Handschellen anlegen?!“

Doch neben dem Spaß gibt es auch eine wichtige Botschaft.

Tatsächlich bedeutet der Begriff, dass man jemanden an sich binden möchte – Handschellen sind in diesem Sinne also nicht allzu weit hergeholt. Doch dabei geht es weniger um die große Liebe, sondern vielmehr um kurzfristige Zweisamkeit – vor allem während der Wintermonate.

So ist es dem Vox-Format auch wichtig zu betonen: „Generell ist uns wichtig zu sagen, dass wir diese Verhaltensweisen im Dating keineswegs glorifizieren wollen. Diese Reihe ist daher mit einem Augenzwinkern zu genießen. Solltet ihr merken, dass euch eine Person nicht guttut, dann wendet euch von ihr ab – ob alleine oder mit (professioneller) Hilfe.“

„First Dates“ ist eben nicht nur ein Format, in dem nach der großen Liebe gesucht wird. Während die Singles auf ihr Blind Date hinarbeiten, zeigt das Team hinter den Kulissen, dass Dating nicht nur nervenaufreibend, sondern auch unterhaltsam sein kann – und eben auch informativ!