„First Dates“-Star nach Trennung deutlich – „Privatsphäre respektieren“

Nach der Geburt ihrer Töchter und dem überraschenden Liebes-Aus sorgt die „First Dates“-Kellnerin Mariella D’Auria nun erneut für Schlagzeilen. In einer Instagram-Fragerunde bestätigt die berühmte Servicekraft die Trennung mit den Worten: „Ja, bin ich“ und bat ihre Fans, ihre Privatsphäre zu respektieren. Diese Offenheit überraschte viele, da sie ihr Privatleben zuvor nur selten öffentlich thematisiert hat.

Die Trennung markiert jedoch keinen Stillstand für die „First Dates“-Bekanntheit, sondern vielmehr einen Neuanfang. Sie nutzt die aktuelle Zeit, um sich auf ihre Karriere und ihr persönliches Wachstum zu konzentrieren. „Ich bin in einer Phase, in der ich mich auf das konzentriere, was wirklich wichtig ist“, ließ sie über die sozialen Medien verlauten.

Obwohl „First Dates“-Star Mariella D’Auria ihren Alltag weiterhin mit ihren Fans teilt, hat sie sich vorerst entschieden, die Details ihrer Trennung nicht weiter zu kommentieren. Stattdessen lenkt sie den Fokus auf ihre Arbeit und die Leidenschaft für das Fernsehen. Ihre Rolle bei „First Dates“ bleibt weiterhin ein zentraler Bestandteil ihres Lebens.

Auch privat scheint sich Mariella neu zu erfinden. In ihrer Instagram-Story teilt „First Dates“-Kellnerin Mariella D’Auria jetzt ein vielsagendes Foto. Darauf ist die linke Hand der Zwillingsmama zu sehen, die einen Schlüssel hält. Im Hintergrund ist ein leerer Raum zu erkennen. Die TV-Bekanntheit ist offensichtlich umgezogen. „Hallo, neues Zuhause“, schreibt sie zu dem Schnappschuss und fügt unter anderem ein Herz-Emoji hinzu.

Eine Inspiration für viele

Mariellas Umgang mit der Trennung ist für viele ihrer Fans eine Inspiration. Ein Fan fragt, wie die Zwillingsmutter allein zurechtkommt. „Man wächst mit der Zeit einfach rein. Und es ist ja auch nicht so, als wenn ich gar keine Unterstützung hätte“, schrieb Mariella D’Auria zu einem Clip, in dem sie ihre beiden Mädchen auf dem Arm hat und sie herumschaukelt.

Auch in der Zukunft will die Vox-Bekanntheit authentisch bleiben und nicht zu viel von ihrem Privatleben preisgeben. Die Reality-TV-Darstellerin hat ihren Partner nur äußerst selten in den sozialen Medien gezeigt. Abgesehen von seinem Vornamen ist über den Vater von Giovanna und Giulia kaum etwas bekannt. Der Zeitpunkt sowie der Grund für das Liebesaus zwischen Mariella und Christian bleiben ebenfalls unklar.

Mit ihrer Offenheit und Stärke wird „First Dates“-Star Mariella D’Auria sicherlich noch viele Herzen gewinnen – und vielleicht auch die nächste große Liebe.