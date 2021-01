„First Dates“: Manuel will seine Traumfrau treffen – doch er kommt nicht allein

Nervös, hibbelig, aber auch sehr lustig. So könnte man „First Dates“-Kandidat Manuel wohl am besten beschreiben. Der 28-jährige Auszubildende zum Sozialversicherungsfachangestellten, oder wie er sagt, „Sofa“ möchte in der Vox-Datingshow seine große Liebe finden.

Doch Manuel ist nicht alleine in die „First Dates“-Studios in Köln gekommen. Der 28-jährige Berliner hat seinen Glücksbringer mitgebracht. Eine Kirby-Plüschfigur.

„First Dates“: Kandidat bringt Plüschfigur mit zum Dreh

„Ich mag den, weil der erinnert mich so ein bisschen an mich. Der ist immer gut drauf, der isst gerne viele Süßigkeiten. Der ist knuffig und pink“, erklärt Manuel im Vorstellungsvideo. Was genau an ihm nun pink ist, ist da zwar noch nicht ersichtlich. Das mit dem „gut drauf“ könnte jedoch stimmen.

-----------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Zu Schluss wird der weitere Story-Verlauf der Teilnehmer eingeblendet

Der Drehort befindet sich in Köln

-------------------------

Und auch das knuffige Wesen kann seine Date-Partnerin Corinna wohl bestätigen. So vereint der 28-Jährige die meisten Anforderungen der Leipziger BWL-Studentin. Er ist größer als sie und dazu noch ein echter Gentleman.

„First Dates“: Knistert es zwischen Manuel und Corinna?

Sogar bei der Essensbestellung passt keine Speisekarte zwischen die beiden, entscheiden sie sich doch für das Partnermenü. Die Rinderschaufel. Beim Essen aus dem gemeinsamen Topf kamen die beiden auch schnell zum Thema Kinder. Drei sollten es schon werden, so Corinna. Manuel dagegen hatte eher an eines gedacht. So einigte man sich auf zwei. Läuft also.

Doch lief es auch so gut, dass man sich auf ein zweites Date einigen konnte? Absolut! „Einfach gucken, was passiert“, erklärt Corinna ihre Entscheidung.

-------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl total von der Rolle – „besoffen“ im Fernsehen

„First Dates“ (Vox): Intime Sex-Frage von Roland Trettl – plötzlich fragt der Moderator eine junge Frau DAS!

-------------------------

So besichtigten sie gemeinsam den Kölner Dom. Zu einem zweiten Date kam es danach jedoch nicht. Ob es daran lag, dass Corinna Manuels Kirby in der ganzen Zeit nicht zu Gesicht bekam? Wer weiß...

Huch, was steht denn da? Als Roland Trettl das Tattoo einer Kandidatin sieht, muss er genauer hinschauen.