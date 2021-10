„First Dates“: Roland Trettl plötzlich in Vox-Show verschwunden – „Kommen auch ohne ihn klar“

Am „First Dates“-Set fliegen die Funken. Bei alkoholischen Getränken und gutem Essen kommen sich die Singles in der Vox-Show näher.

Klingt wie immer – aber Moment mal, eine Sache will so gar nicht in die bekannte Kulisse passen. Statt „First Dates“-Chef Roland Trettl, empfängt plötzlich sein Personal die Gäste.

Roland Trettl hilft in der Vox-Show „First Dates” Kandidaten dabei ihre große Liebe zu finden. Foto: MG RTL D Boris Breuer

„First Dates” (Vox): Sensation! Gastgeber Roland Trettl fehlt am Set – „Irgendwie schöner”

„Irgendwas ist anders“, fällt einer Kellnerin auf. „Auch irgendwie schöner“, antwortet ihr Kollegen. Und in der Tat, Roland Trettl fehlt – seine Abwesenheit will so gar nicht zu „First Dates“ passen.

----------------

Das ist die Vox-Show „First Dates“:

„First Dates“ wird seit März 2018 auf Vox ausgestrahlt

Produziert wird die Show in Köln

Gastgeber bei „First Dates“ ist TV-Gastronom Roland Trettl

Roland Trettl fungiert als Verkuppler und bietet den Singles mit seinem Restaurant die perfekte Kulisse für ein erstes Date

Nach dem Kennenlernen an der Bar, essen die Kandidaten von „First Dates“ gemeinsam und entscheiden dann am Ende der Sendung, ob sie sich zu einem zweiten Date wiedersehen wollen

Das Dating-Format läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox und ist auch in der Mediathek bei TVNOW abrufbar

----------------

Normalerweise empfängt der Gastronom seine Gäste nämlich höchstpersönlich und begleitet sie an ihren Tisch. Auch um einen frechen Spruch ist Roland Trettl nie verlegen. Statt den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen, ist Trettl jetzt aber einfach nicht da.

„First Dates“: Roland Trettls Personal übernimmt den Gästeempfang im Vox-Restaurant

„Wir kommen auch ohne ihn klar, oder?“, ist sich seine Angestellte sicher. Und siehe da, sie hat Recht.

Kurzerhand übernimmt sie den Empfang und begrüßt Kandidatin Britta mit einem Satz, der dem ihres Chefs in nichts nachsteht. „Wow, der erste Blick ist echt schön“, entfährt es ihr.

Roland Trettls Personal gibt bei „First Dates” alles

Und auch bei den nächsten Ankömmlingen ist schnell klar: Roland Trettls Personal hat ganz genau aufgepasst, was der Chef so macht.

+++„First Dates“ (Vox): Als Kandidat DAS sagt, ist Frau baff – „Nicht dein Ernst, zeig deinen Ausweis“+++

Ob beim Smalltalk mit den Gästen oder der Präsentation der Speisekarte, Roland Trettls Mannschaft weiß das Schiff auch ohne Kapitän zu steuern.

„First Dates“. Roland Trettl kehr ans Vox-Set zurück

Doch wo ist Roland Trettl denn nun hin? Einen still und heimlichen Ausstieg aus der Sendung kann es ja eigentlich nicht gegeben haben!

Dann sagt eine Kollegin auch noch: „Ich habe das Gefühl, wir sind alle viel netter zueinander – es ist echt so nett einfach heute“, na ob der Chef das mal gerne hört.

Roland Trettl nimmt normalerweise immer die Gäste der Vox-Show „First Dates” persönlich in Empfang. Foto: IMAGO / Future Image

Nachdem Kandidatin Britta und ihr Blind Date das Restaurant wieder verlassen haben, betritt dann aber ein alter Bekannter das Lokal. Roland Trettl ist zurück – wo er war, verrät er allerdings nicht.

Roland Trettl: Nach seiner „First Dates“-Rückkehr gibt es erstmal klare Worte für sein Personal

Als ihm seine Belegschaft beweisen will, dass sie es auch ohne ihn ganz gut geschafft haben, die Gäste bei Laune zu halten, antwortet Roland Trettl: „Weil ihr jetzt zwei Gäste begrüßen durftet, ohne, dass ich hier war, bildet ihr euch jetzt ein, dass ihr mit jetzt beweisen müsst, wie es geht“.

----------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“ (Vox): Kandidat macht skurrile Äußerung, Date ist begeistert

„First Dates“ (Vox): Als Kandidat DAS sagt, muss sie erstmal schlucken – „Hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen“

„First Dates“ (Vox): Als ER reinkommt, ist Roland Trettl verwirrt – „Hoffentlich kommt nicht nur einer“

----------------

Klingt ganz so, als wäre damit alles wieder beim Alten.

Mit welchem skurrilen Angebot ein Kandidat kürzlich in die Show gelockt wurde, erfährst du hier.

Zunächst lief das Date von Georgios und Ann-Sophie richtig mies. Doch dann verriet der 18-Jährige DAS.