Absoluter Dealbreaker bei „First Dates“ – Kandidat äußert klare Meinung

TV-Koch Roland Trettl spielt auch diese Woche wieder Amor im VOX-Format „First Dates“ und versucht, Singles bei einem romantischen Date zusammenzubringen. Seit 2018 verkuppelt der Moderator bereits alleinstehende Kandidaten in seinem eigens für die Sendung errichteten Restaurant. Dabei überrascht besonders ein Kandidat mit seiner klaren Meinung am Abend.

Seit zwei Jahren ist Volker Single. Jetzt sehnt sich der 41-Jährige nach einer neuen großen Liebe und erhofft sich eine romantische Begegnung am Tisch für zwei in der VOX-Kuppelshow „First Dates“. Für den Alleinstehenden sind vor allem der Charakter und Humor einer Person das wichtigste – das äußere Erscheinungsbild kann man da schonmal hinten anstellen. Sein zukünftiger Herzensmensch sollte allerdings bei ihm um die Ecke wohnen – für Volker wäre eine längere Distanz langfristig viel zu kompliziert.

Doch schon bei der ersten Frage von Gastgeber Roland Trettl ist das Restaurant-Team von der Antwort des Singles überrascht.

Bei manchen Paaren spielt es eine Rolle, für andere ist das Wort gar kein Thema. Es geht um Eifersucht – und die gehöre laut Single Volker definitiv zu einer gesunden Beziehung dazu. Doch das Team rund um VOX-Moderator Roland Trettl ist da ganz anderer Meinung!

So sehen sie das Thema etwas kritischer. Denn: Für sie gehört Eifersucht keinesfalls in eine Beziehung. Das „First Dates“-Team ist felsenfest davon überzeugt, dass emotionale Turbulenzen aufgrund von Unsicherheit in einer Beziehung immer nur Probleme bringt und eine Partnerschaft nicht verbessert.

Gastgeber Roland Trettl teilt im Rahmen der Thematik auch sofort seinen persönlichen Standpunkt mit: Sollte eine Frau gegenüber ihm eifersüchtig sein, würde es für den VOX-Star zu keinem zweiten Date kommen. Ob Volkers Mann für den Abend das etwa genauso sieht?

Wie Volkers Liebesgeschichte ausgeht, erfahren gespannte Zuschauer Mittwochabend (10. April) ab 18 Uhr auf VOX oder jederzeit in der RTL+-Mediathek.