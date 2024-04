„First Dates“: Neue Kandidaten haben es in sich – „Hauptsache er atmet“

Dating in der heutigen Zeit stellt für die meisten Menschen eine große Herausforderung dar. Die Suche nach der großen Liebe wirkt in Anbetracht der endlosen Möglichkeiten oftmals wie eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Abhilfe soll hier die VOX-Serie „First Dates“ schaffen.

In der Vorabendserie verkuppelt Moderator Roland Trettl zwei Singles, die sich bei einem Blind Date im eigens für die Sendung aufgebauten „First Dates“-Restaurant kennenlernen. Im Anschluss an das gemeinsame Abendessen wird über ein potenzielles zweites Date entschieden. Am Mittwoch (3. April) strahlt VOX endlich neue Folgen der Dating-Show aus und die Kandidaten haben es in sich.

Nachdem die Sonder-Edition „First Dates Hotel“ ihre Pforten wieder geschlossen hat, geht nun die klassische Version der VOX-Sendung in die nächste Runde. In einem Instagram-Teaser wird den Zuschauern ein erster Blick auf die neuen Single-Kandidaten gewährt. Der erste Kandidat scheint ganz vernünftig zu sein und berichtet: „Der Grund, warum ich hier bin, ist ganz einfach, ich will ne Frau kennenlernen.“

Ein weiterer Kandidat hat da schon genauere Vorstellungen und erzählt Roland Trettl: „Ich habe Jennifer Lopez herbestellt.“ Ob ihm dieser Wunsch erfüllt werden kann, bleibt fraglich.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Eine andere Kandidatin hat ihre Ansprüche im Verlauf der letzten Jahre runtergeschraubt und bekräftigt: „Mein Kriterium ist: Hauptsache er atmet.“ Diese Anforderung werden Roland Trettl und sein Team beim Dating-Partner der jungen Frau sicherlich erfüllen können. Auch in dieser Staffel werden den Fernsehzuschauern unterhaltsame erste Kennenlernen, kleine Neckereien des „First Dates“-Teams und der ein oder andere verteilte Korb präsentiert werden.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vorfreude aufseiten der Fans

Die Fans von „First Dates“ können die Ausstrahlung der neuen Folgen kaum erwarten. Unter dem Instagram-Teaser häufen sich freudige Kommentare. Ein Zuschauer kommentiert das Video mit den Worten: „Eine Sendung, die Spaß macht“ und ein weiterer Fan schreibt: „Das eure Gäste ihre Traumfrau oder ihren Traummann finden, das wünsche ich ihnen von Herzen.“

Die Fernsehzuschauer scheinen von den unterhaltsamen Dates kaum genug bekommen zu können. Ob der ein oder andere Single im „First Dates“-Restaurant tatsächlich die ganz große Liebe finden wird, bleibt zu hoffen.

Zuschauer können die unterhaltsamen Kennenlerngeschichten von nun an wieder wochentags um 18 Uhr auf VOX mitverfolgen.