„First Dates“-Kandidat fordert Rollenspiel beim ersten Date – „Wäre sofort geflüchtet“

Die große Liebe zu finden ist in der heutigen Zeit schwieriger als jemals zuvor. Um die nervenaufreibende Suche etwas angenehmer zu gestalten, lädt Roland Trettl in der VOX-Serie „First Dates“ Singles in sein eigens für die Sendung errichtetes Restaurant ein.

Doch ein Kandidat der neuen „First Dates“-Staffel überrascht mit seinem gewagten Vorschlag nicht nur seine Dating-Partnerin.

Auch die „First Dates“-Kandidaten Acivio und Vanessa haben den Partner fürs Leben bisher noch nicht gefunden. Aus diesem Grund lassen sie sich vor laufenden Kameras auf ein erstes Blind Date ein. Zu Beginn des gemeinsamen Abendessens scheinen sich die beiden Singles sympathisch zu sein. Doch dann macht Avicio plötzlich einen Vorschlag, mit dem Kandidatin Vanessa garantiert nicht gerechnet hätte.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Der „First Dates“-Kandidat fordert nämlich: „Wir könnten ja mal ein kleines Rollenspiel machen.“ Ehe Vanessa sich versieht, hält sich Acivio eine Serviette als falschen Bart über die Oberlippe und beginnt mit der Inszenierung. Der Kandidat verstellt seine Stimme und sagt: „Schätzchen, der Müll ist schon wieder dran.“ Vanessa entgegnet: „Ja, dafür bist du doch zuständig.“ Avicio wieder: „Schätzchen, ich glaube nicht, dass das so bei uns laufen wird.“

Vanessa bleibt stark und bekräftigt: „Doch, ich glaube schon.“ Acivio widerspricht mit den Worten: „Ich glaube eher, dass der Müll sich nicht alleine rausbringen lässt.“ Vanessa daraufhin prompt: „Genau, deshalb bist du dafür zuständig.“ Nachdem Acivio erneut widerspricht, möchte Vanessa das Rollenspiel mit folgenden Worten abschließen: „Frauen haben die Macht.“ Doch Acivio entgegnet: „Haben sie nicht.“ Was der „First Dates“-Kandidat mit dieser Aufführung bewirken wollte, bleibt unklar.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fassungslosigkeit aufseiten der Fans

Die Fans von „First Dates“ zeigen sich über das spontane Rollenspiel von Acivio verwundert. Ein Zuschauer kommentiert den Sendungsausschnitt mit den Worten: „Wenn der sich fragt, warum er Single ist – ich hätte da eine Vermutung“ und ein weiterer Follower schreibt: „Wäre sofort aufgestanden und geflüchtet. Das wäre dann meine Rolle in seinem Rollenspiel.“ Sympathiepunkte hat Acivio mit seiner Inszenierung auf jeden Fall nicht sammeln können.

Gefunkt hat es zwischen den „First Dates“-Kandidaten nach dieser Aktion ebenfalls nicht. Acivio und Vanessa müssen ihre Suche nach der großen Liebe nun wieder ohne die Begleitung von Fernsehkameras fortsetzen.