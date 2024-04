„First Dates“: Jetzt macht diese erfreuliche Nachricht die Runde

TV-Koch Roland Trettl versucht sich auch diese Woche wieder als Amor im Vox-Format „First Dates“. In der Kuppel-Show bringt der Gastgeber Singles bei einem romantischen Date zusammen. Seit 2018 verkuppelt er bereits alleinstehende Kandidaten in seinem eigens für die Sendung errichteten Restaurant. Doch bei wem stimmt die Chemie und zwischen welchen Teilnehmern fliegen die Fetzen?

Jetzt überrascht das Format jetzt mit einer besonders erfreulichen Nachricht.

Im Vox-Format „First Dates“ suchen Singles den oder die potenzielle Traumfrau/-mann fürs Leben. Während es schon bei einigen nach wenigen Sekunden funkt, kommt für andere ein zweites Date nicht mehr infrage. Die Teilnehmer Celina & Patrick scheinen sich jedoch unter einer erfreulicher verlaufenden Begegnung kennengelernt zu haben.

Auf dem offiziellen Instagram-Account verkündete das „First Dates“ Team jetzt positive Neuigkeiten. Unter der Kategorie „Liebes-Update“ stellt der Sender regelmäßig Paare vor, die am Tisch für zwei nicht nur an einem Abend für Gesprächsstoff sorgten, sondern sich weiter kennengelernt haben. So auch Celina und Patrick: Die beiden verstanden sich in der am 4. April ausgestrahlten Sendung so gut, dass sie nun schon seit fünf Monaten ein Paar sind!

Doch das sind nicht die einzigen erfreulichen Verkündungen, die das frisch gebackene Pärchen zu berichten hat. So ziehen die beiden Turteltauben sogar im nächsten Schritt ihrer Beziehung zusammen und besiegelten ihr Liebesglück in einem gemeinsamen Urlaub. Wenn es nach Celina gehen würde, geht es bereits so langsam auf die Kinderplanung zu.

Das scheint Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Das Vox-Team rund um Roland Trettel hatte bei Celina und Patrick absolut den richtigen Riecher. Den beiden kann man an dieser Stelle nur alles erdenklich Gute für die Zukunft wünschen!

Ob sich weitere Singles genauso gut verstehen und vielleicht verlieben werden, können gespannte Zuschauer jeden Abend ab 18 Uhr bei Vox verfolgen.