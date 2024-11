„DSDS“: Kurz vor Staffel-Finale – bittere Nachricht macht die Runde

Am 9. November 2002 flimmerte RTLs Castingwunder „DSDS“ zum allerersten Mal über die TV-Bildschirme. Fast 22 Jahre später hält Pop-Titan Dieter Bohlen immer noch die Stellung, während der Rest der Jury fast jährlich „Bäumchen wechsel dich“ spielt. Doch nicht nur die Jury bleibt bei DSDS eine variable Größe.

Es war ein Abend voller Enttäuschungen bei RTL. Die Castingshow erlebte laut dem Medienmagazin „DWDL“ mit nur 1,23 Millionen Zuschauern einen historischen Tiefpunkt. Besonders bitter: Auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte „DSDS“ nur 250.000 Zuschauer anlocken – ein Allzeit-Tief von 4,5 Prozent Marktanteil in dieser wichtigen Zielgruppe.

„DSDS“: Es ist nicht zu übersehen

Fairerweise war es kein einfacher Abend für die Show. Eine Sondersendung zur US-Wahl verzögerte den Start, und mitten in der Sendung musste DSDS einer Live-Berichterstattung zur Regierungskrise in Berlin weichen. Doch trotz dieser Hindernisse ist die Lage ernst: Das Finale steht vor der Tür, und das Interesse scheint auf einem historischen Tiefpunkt zu sein. RTL ist nicht alleine in der Misere.

Sat.1 musste mit „The Taste“ ebenfalls federn lassen. Nur 730.000 Menschen interessierten sich für die Kochshow, was einen Marktanteil von mickrigen 4,1 Prozent bei den Jüngeren bedeutet – ebenfalls Tiefstwerte für die Sendung. Auch bei Vox lief es nicht besser: „Doc Caro“ erreichte nur 4,9 Prozent. Erstaunlicherweise konnte ProSieben mit „TV Total“ punkten. 1,13 Millionen Zuschauer sorgten für einen stabilen Marktanteil von 9,3 Prozent, was in Unterföhring für Zufriedenheit sorgt.

Weniger gut lief es jedoch für „Die Quatsch Comedy Show“, die auf 3,5 Prozent fiel. Währenddessen feierte „Aktenzeichen XY“ im ZDF große Erfolge. 4,75 Millionen Zuschauer machten die Sendung zum Sieger des Abends. Auch die nachfolgenden Nachrichten performten stark und hielten die Zuschauerzahlen hoch.