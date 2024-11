Riesige Überraschung bei „First Dates“: „Erkennst du mich eigentlich?“

Die Liebe nimmt manchmal arg verwinkelte Wege. So war es auch Sara und ihrem Felix. Auf ganz normalen Wege nämlich, lernte sich das Paar nicht kennen. War es doch Felix, der sich bei der Vox-Show „First Dates“ beworben hatte, um dort endlich die Frau fürs Leben kennenzulernen.

Dabei wusste er jedoch nicht, dass die schon längst auf ihn aufmerksam geworden war. Sara nämlich arbeitete für denselben Arbeitgeber, schien sich jedoch nicht getraut zu haben, auf „herkömmlichen Wege“ um ihn zu buhlen. Und so nahm sie eben den Umweg „First Dates“. Hatte sie doch mitbekommen, dass ihr Felix sich dort beworben hatte. Und so bewarb sie sich kurzerhand auf ihn.

Felix jedoch schien Sara noch nie aufgefallen zu sein. Erst als diese offen fragte: „Erkennst du mich eigentlich?“ und dann das Rätsel um den Arbeitgeber lüftete, fiel der Groschen. Eine Geschichte wie im Märchen.

++ „First Dates“: Kandidaten-Traum geplatzt: „Schauen wir mal, wie es weiter geht“ ++

Denn nur wenig später waren die beiden ein Paar, und nun sogar verlobt, wie das „First Dates“-Team via Instagram bekanntgab. „Wir haben ein neues Update von unserem Paar Felix und Sara: Die beiden haben sich im Oktober verlobt. Als kleine Erinnerung: Sara hatte sich bei uns auf Felix beworben, als sie auf der Arbeit von seiner Teilnahme bei uns mitbekam und sie ein Auge auf ihn geworfen hatte. Die beiden waren im Oktober an der amerikanischen Ostküste unterwegs, wo Felix seiner Sara am Fuße der Niagarafälle bei einem doppelten Regenbogen die entscheidende Frage stellte. Wir wünschen den beiden alles Gute und freuen uns auf weitere Updates! Die Liebe ist doch soooo schön“, heißt es dort.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch „First Dates“-Moderator Roland Trettl ist ganz gerührt: „Liebe Sara, lieber Felix, alles, alles Gute für eure gemeinsame Zukunft. Und danke, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, dass wir euch hier zusammenbringen im ‚First Dates‘-Restaurant.“