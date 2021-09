„First Dates“ (Vox): Scheitert es an DIESER sexuellen Vorliebe? – „Will etwas Besonderes bleiben“

Auch wenn es manche Menschen nicht hören wollen: Wenn es im Bett nicht harmoniert, wirkt sich das oftmals stark auf die gesamte Beziehung aus. Dieses Problem wollen die „First Dates“-Kandidatinnen Marie und Jana umgehen und sprechen schon beim Kennenlernen offen über ihre Vorlieben.

Marie ist junge 20 Jahre alt. Viel Erfahrung mit Beziehungen hat sie bisher noch nicht gesammelt, doch das soll sich nun bei „First Dates“ ändern.

„First Dates“-Kandidatin Marie legt ihre Vorliebe offen. Ihre Date-Partnerin Jana kann damit nur wenig anfangen. Foto: MG RTL D, IMAGO / Westend61

„First Dates“: Jana ist 7 Jahre älter als ihr Date – doch das ist nicht das einzige Manko

Sieben Jahre Altersunterschied trennen die beiden Frauen, die in der „First Dates“-Folge von Freitag in Roland Trettls Restaurant zu Gast sind. Was bei Jana Zweifel auslöst, ist für Marie genau das Richtige. Denn: Sie steht eher auf ältere Frauen.

Gemeint sind damit Damen, die 30 Jahre oder älter sind. „Das Problem ist halt nur, dass ich noch Erfahrungen machen möchte und sie dann schon etwas Festeres wollen würde. Das ist superschwierig“, gibt Marie zu. Doch was Jana härter trifft als der Altersunterschied ist Maries sexuelle Vorliebe.

„First Dates“: Marie will eine offene Beziehung – Janas Reaktion ist eindeutig

Beim gemeinsamen Dinner verrät die 20-jährige Studentin: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir überhaupt vorstellen kann, mit nur einer Person zusammen zu sein.“ Marie wolle am liebsten eine offene Beziehung und polyamourös leben.

Für die 27-jährige Leiterin eines Fitnessstudios kommt das allerdings nicht in Frage. „Ich habe da grundsätzlich gar nichts gegen, für mich wäre es aber nichts. Ich bin vielleicht kein eifersüchtiger Mensch, aber ich finde es halt auch nicht so geil, wenn man zehn andere noch nebenbei am Laufen hat. Dann will ich schon etwas Besonderes bleiben“, stellt Jana im Einzelinterview klar.

Der Grund, wieso Jana ein zweites Date mit Marie ablehnt, ist am Ende jedoch ein ganz anderer.

„Einfach aus dem Grund, weil du mir zu jung bist, aber ansonsten hat es mir echt gut gefallen“, lautet Janas Fazit am Ende ihres Dates. Marie hat Verständnis für ihre Entscheidung, bedauert dennoch: „Ich hätte dich gerne nochmal wiedergesehen.“

