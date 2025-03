„First Dates“: Single zuckt zusammen – „Könnte meine Schwester sein“

Bei „First Dates“ treffen Singles auf ihr potenzielles Liebesglück. Unter der Leitung von Gastgeber Roland Trettl (53) erleben die Teilnehmer aufregende Blind Dates voller Überraschungen. Ob Funke oder Flop – hier entscheidet das erste Treffen, ob die große Liebe wartet oder die Suche weitergeht.

Bei „First Dates“ hat Louis (22) ganz klare Vorstellungen: Seine Traumfrau muss gepflegt und hygienisch sein. Nervös betritt er die Bar und hat eine Mission für Gastgeber Roland Trettl (52): „Mach das Unmögliche möglich!“

Trettl fragt besorgt, warum es so schwer sei, jemanden für Louis zu finden. Der Grund? Louis macht Musik. Genauer gesagt: klassischen Schlager und Volksmusik. Trettl ist beeindruckt, aber kann er damit sein Date Carolin (21) begeistern? Die schüchterne Tischlerin hofft, dass Louis den ersten Schritt macht. Doch der Schlagerstar bleibt lässig sitzen und schiebt ihr nur den Barhocker entgegen. Ganze zwei Zentimeter!

+++ Auch spannend: „First Dates“: Single bricht in Windeseile ab – „Das ist echt ein No-Go“ +++

„Könnte meine Schwester sein vom Optischen her (…), wir sehen uns sehr ähnlich“, denkt Louis im ersten Augenblick. Ob das stört? Eher weniger. Schließlich findet er sich selbst ziemlich ansehnlich. Wichtig ist ihm die Musikfrage. Als Carolin Dance-Musik und Black nennt, verzieht Louis das Gesicht. „Ich liebe Schlager!“, verkündet er stolz. Carolin ist überrascht, gibt aber zu, dass sie Schlager beim Feiern hört. Die beiden stoßen mit Cocktails an.

Vielleicht findet Carolin ja nicht nur Gefallen am Schlager, sondern auch an Louis. Am Ende entscheiden sie sich tatsächlich für ein zweites Date. Ob der Funke überspringt?

Vox zeigt die beliebte Dating-Show von Montag bis Freitag immer um 18 Uhr. Alle Folgen können sich Fans von „First Dates“ auch in der RTL+ Mediathek anschauen.