„First Dates“: Single überspannt den Bogen – „Kannst du kochen?“

Bei „First Dates“ will Christian (43) endlich das Herzklopfen spüren! Seit einer Dekade ist er Single, und die Suche nach der Liebe seines Lebens soll nun ein Ende haben. Doch der Weg dorthin ist nicht ganz ohne Stolpersteine. Denn Christian ist sehr schüchtern.

Der ehemalige Koch zittert vor Nervosität. „Durch die Arbeitszeiten (…) denk‘ ich mal, dass die meisten Beziehungen kaputtgegangen sind“, erklärt er Gastgeber Roland Trettl (53). Doch die Hoffnung auf ein Happy End lebt!

Dann kommt Dani (43) ins Spiel. Christian ist sofort hin und weg. „Der erste Blickkontakt, der war prickelnd“, schwärmt er. Doch dann die Überraschung: Christian überreicht Dani eine Duftkerze. Dani errötet vor Verlegenheit – sie hat nichts mitgebracht. Die Spannung steigt, als Christian die große Frage stellt: „Kannst du kochen?“ Dani erstarrt.

+++ Auch spannend: „First Dates“: Single kann nicht ohne – „Für mich war’s ein Schock“ +++

„Hoffentlich sucht der jetzt keine, die ihn zu Hause bekocht und am Herd steht “ so Dani im Interview besorgt. Doch ihre Befürchtungen schwinden, als Christian von seiner Kochvergangenheit erzählt. Er will sie bekochen – Jackpot! Dani atmet erleichtert auf. Das Date endet schließlich mit einem Happy End. Beide sind sich einig: Ein zweites Treffen muss her!

Mehr Nachrichten haben wir für dich hier zusammengestellt:

Vox zeigt die beliebte Dating-Show von Montag bis Freitag immer um 18 Uhr. Alle Folgen können sich Fans von „First Dates“ auch in der RTL+ Mediathek anschauen.