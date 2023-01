„First Dates“: Werner Hansch sucht eine Frau – „Sie dürfte auch BVB-Fan sein“

„Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an, mit sechsundsechzig Jahren, da hat man Spaß daran“, sang einst schon der legendäre Udo Jürgens. Zugegeben: Die 66 Jahre hat Sportreporter-Legende Werner Hansch schon überschritten, der gebürtige Recklinghausener ist schließlich bereits 84 Jahre alt. Spaß am Leben will der bekennende Schalke-Fan aber trotzdem haben. Und wenn ihm schon sein Herzensverein keine Freude bereitet, dann vielleicht eine neue Partnerin an seiner Seite. Die sucht Hansch nun via „First Dates – Promi-Spezial“.

Im Interview mit dieser Redaktion spricht Werner Hansch über das Abenteuer „First Dates“, seine Traumfrau und ein wiederentdecktes Hobby.

Macho oder Kavalier der alten Schule?

Auf jeden Fall das Letztere. Ich begegne Partnerinnen immer mit sehr großem Respekt. Und das ist doch schon mal das Wichtigste.

Sie sind 84 Jahre alt, haben dahingehend sicher schon einige Rendezvous gehabt, wie hat sich ihr Dating mit den Jahren verändert?

Wissen Sie, wenn man sich der letzten Lebensphase nähert, dann wird eine Frage immer dringlicher: Die Sinnfrage. Was willst du noch machen, mit der Zeit, die dir noch bevorsteht? Wo findest du Sinn? Und da ist mir etwas eingefallen, was vielleicht durch meinen Beruf etwas eingerostet war. Das ist meine Beziehung zu klassischer Musik.

Da habe ich jetzt neue Interessen und wenn man das erlebt, dann ist es nicht mehr weit zu der Überlegung, es könnte ja noch mehr Sinn ergeben, diese Plattform mit einer Partnerin zu erleben. Das war für mich das Ursprungsmotiv, mich bei dem Format „Promi First Dates“ zu bewerben.

Findet Werner Hansch bei First Dates seine große Liebe? Foto: RTL

Sie sagten gerade schon, dass die Dame klassische Musik mögen soll. Was sollte sie noch mitbringen?

Ein bisschen Naturverbundenheit wäre nicht schlecht. Ansonsten natürlich menschliche Qualitäten: Verlässlichkeit, aber auch Mumm. Ich brauche schon ab und an einen Tritt in den Allerwertesten, um dann auch wirklich aufzustehen. Man neigt manchmal zur Bequemlichkeit. Ich werde noch regelmäßig zu Veranstaltungen eingeladen, moderiere selbst solche Veranstaltungen beziehungsweise halte Vorträge. Da wäre es natürlich schön, wenn Sie Lust hätte, mich zu begleiten.

Aber sie muss kein Schalke-Fan sein?

(lacht) Nicht mal BVB-Fan.

Das wäre aber auch kein Ausschlusskriterium?

Nein, sie dürfte auch BVB-Fan sein.

„First Dates – Promi-Spezial“ ist ab dem 16. Januar 2023 bei RTL Plus abrufbar. Am 30. Januar zeigt Vox die Sendung ab 20.15 Uhr im TV. Neben Werner Hansch suchen unter anderem auch noch Schauspielerin Radost Bokel und DSDS-Star Prince Damian nach der großen Liebe.