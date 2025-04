„First Dates Hotel“: Single schockt mit Aussage – damit hat niemand gerechnet

Urlaubsflair, Poolgespräche und vielleicht sogar ein bisschen Herzklopfen – damit verabschiedet sich das „First Dates Hotel“ am 14. April mit der letzten Folge der sechsten Staffel von Vox. Acht Episoden lang wurde geflirtet, was das Zeug hält. Auch in der finalen Runde geben Gastgeber Roland Trettl und Rezeptionistin Aline noch einmal alles, um Singles unter der mallorquinischen Sonne zusammenzubringen.

Dabei ist eine Sache natürlich besonders wichtig: Ehrlichkeit. Doch genau die sorgt manchmal auch für kleine Stolpersteine.

Bei den beiden Singles Tom und Kerstin scheint zunächst alles nach Plan zu laufen. Die Stimmung ist entspannt, die Chemie stimmt, bis ein ehrlicher Moment alles ein wenig kippen lässt. „Ich bin tatsächlich noch verheiratet“, sagt Tom mitten im Gespräch. Kerstin bleibt äußerlich ruhig: „Okay“, lautet ihre erste Reaktion. Doch ganz kalt lässt sie die Info nicht. Sie hakt nach.

Tom versucht direkt zu relativieren: Die Ehe war kurz, die Beziehung dauerte fünf Jahre, seit rund einem Jahr ist er Single. Kerstin hingegen hat nie geheiratet, blickt aber auf eine zwölfjährige Beziehung zurück und auch sie ist seit einem Jahr allein. Kurioses Detail am Rande: „Mein letzter Partner hieß auch Thomas, also mit Spitznamen Tom“, verrät sie. Zufall oder doch ein Zeichen?

Tom zeigt sich später überzeugt: „Ich glaube nicht, dass es für sie ein Problem war.“ Ein bisschen Spannung gehört schließlich dazu und seine Offenheit kam bei vielen gut an.

Ein Ausschnitt ihres Dates landete später auf Instagram, wo die Meinungen zum Thema „noch verheiratet“ auseinandergehen. Während einige Nutzer schreiben: „Interessanter Mann. Gefällt mir!“ oder „Besser ehrlich von Anfang an“, sehen andere das kritischer: „Noch verheiratete Männer sind immer ein Problem.“

Wer die letzte Folge der Vox-Datingshow „First Dates Hotel“ verpasst hat: Alle Episoden der sechsten Staffel sind seit dem 24. Februar bei RTL+ abrufbar.