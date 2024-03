„First Dates Hotel“ (VOX): Sender verkündet Hammer-Nachrichten

Bei der VOX-Sendung „First Dates Hotel“ flimmerte vergangenen Montag (25. März) die letzte Folge über den Bildschirm. Ein letztes Mal brachte Amor Roland Trettl nun Singles im romantischen Urlaub zusammen.

Nach Ende der Show machten jetzt diese Nachrichten die Runde!

VOX-Sendung liefert hohe Einschaltquoten

Am vergangenen Montag (26. März) ging die VOX-Sendung „First Dates Hotel“ in die letzte Runde. Nach dem Staffelfinale kann der Sender seine Einschaltquoten der Show ganz schön sehen lassen. Denn 970.000 Menschen saßen gespannt vor dem Fernseher, um sich die Kuppelshow rund um Gastgeber Roland Trettl anzuschauen. So bescherte das Format VOX gute 8,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Auch die „First Dates“-Original-Sendung lieferte eine Stunde zuvor solide ab. „Ein Tisch für Zwei“ erreichte 720.000 Zuschauer sowie Marktanteile von 4,5 und 6,2 Prozent.

VOX-Show verkündet Hammer-Nachricht!

Die Kuppelshow erwies sich für VOX als ziemlich konstant und konnte mit im Schnitt 8,2 Prozent Marktanteil ein zufriedenes Fazit ziehen. Da ist es nicht verwunderlich, dass der Sender bereits diese Hammer-Nachricht verkündete: „First Dates Hotel“ bekommt eine Fortsetzung. Demnach dürfen sich auch 2025 wieder Singles im Liebesurlaub kennenlernen.

Den VOX-internen Tagessieg holte sich aber einmal mehr „Das perfekte Dinner“. Die 19-Uhr-Sendung verfolgten 1,01 Millionen Zuschauer, darunter 330.000 Tausend 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile beliefen sich auf 4,6 Prozent bei allen und 8,6 Prozent bei den Jüngeren.

Auch andere Sender konnten während der Primetime glänzen. So erreichte RTL2 mit zwei Ausgaben der „Geissens“ 7,0 und 7,6 Prozent Marktanteil. Und auch „Davina & Shania – We Love Monaco“, das Spin-off der Sendung, die sich um die Kinder der Geissens dreht, landete noch bei 8,3 Prozent Marktanteil.

Erfolgreichster Sender beim jungen Publikum war am Montag in der Primetime RTL: „Wer wird Millionär?“ verzeichnete 560.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, was zu einem Marktanteil von 12,0 Prozent führte.