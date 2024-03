„First Dates Hotel“: Noch vor Staffel-Finale – DIESE Entscheidung scheint bereits sicher

Die 5. Staffel von „First Dates Hotel“ neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Die ersten Funken sind bereits geflogen, bei anderen hat es sich bereits ausgeknistert. Auch in diesem Jahr hat VOX-Amor Ronald Trettl wieder ganze Arbeit geleistet.

Am 25. März treffen die letzten Singles in einer Traumlocation aufeinander und haben die Chance gemeinsam im Flieger Richtung Deutschland zu sitzen. Aber schon vor der Ausstrahlung der letzten Folge „First Dates Hotel“ scheint eine Entscheidung bereits sicher zu sein.

Nicht nur die Pfeile von Roland Trettl haben in dieser Staffel wieder ihr Ziel getroffen. Auch die Einschaltquoten lassen sich sehen. Laut „DWDL“ lag der Schnitt der bislang sieben ausgestrahlten Folgen bei 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein beachtlicher Wert, auch wenn er an die Rekord-Markenanteile von durchschnittlich 9,8 Prozent aus dem letzten Jahr nicht rankommt. Bei den 14- bis 59-Jährigen liegt der Staffelschnitt bislang bei 7,1 Prozent.

Aber offenbar immer noch gut genug für eine Fortsetzung des Dating-Formates. Denn Singles haben bereits jetzt die Chance, sich für „First Dates Hotel“ 2025 zu bewerben. Das Bewerbungsformular gibt es online. Wer also keine Scheu hat, seine große Liebe vor laufender Kamera zu suchen, der kann sich eine Reservierung sichern.

Die Kandidaten erwartet ein romantisches Blind Date in einer außergewöhnlichen Kulisse in Europa. Der Drehort für die 5. Staffel von „Blind Dates Hotel“ war auf Mallorca in einem schnuckeligen Landhotel mit 22 Zimmern. Der perfekte Ort, um sich zu verlieben.

Das Staffelfinale läuft am Montag (25. März) um 20.15 Uhr auf VOX. Zum Nachschauen wird die Folge wie immer auf RTL+ hochgeladen.