„First Dates Hotel“: Irrer Zufall – „Was passiert hier?“

Das Konzept der Vox-Datingshow „First Dates Hotel“ ist in weiten Teilen dem von „First Dates“ ähnlich. Diverse Singles lernen sich in bei einem gemütlichen Essen kennen (und hoffentlich auch lieben). Bei „First Dates Hotel“ jedoch geht die Sache noch einen Schritt weiter. So wird nicht in einem Kölner Studio, sondern einer hübschen Hotelanlage im Süden gedreht. Zudem bekommen die Liebeshungrigen noch die Möglichkeit, sich im Anschluss ans Date am Pool oder dem Zimmer näher kennenzulernen.

Doch was, wenn sich die Date-Partner schon kennen? Dann hat Vox wohl Mist gebaut… Oder doch nicht? Beginnen wir doch von vorne.

So haben sich der 28-jährige Single Phillip und die 26-jährige Elissia auf das Abenteuer „First Dates Hotel“ eingelassen. Sichtlich aufgeregt traten sie an den Empfang, wurden von Gastgeber Roland Trettl fröhlich begrüßt.

Doch als Philipp schon einmal durchs Restaurant-Fenster lugte, um zu erspähen, wer da wohl auf ihn wartete, stockte der junge Mann. „Und da habe ich mal so einen kleinen Blick durchs Fenster geschmissen“, berichtete er im Nachhinein, „und habe so gedacht: Oh Gott, die Frau kenne ich doch irgendwoher.“

Und auch Elissia schien ihr Date-Partner bekannt vorzukommen. „Hääääh“, staunte die Blondine, „was passiert hier?“ Problem nur, beide wussten nicht wirklich, woher sie sich kennen.

„Ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos“, schien die 26-Jährige sichtlich verwundert. Dann dämmerte es den beiden. „Wir haben mal auf Instagram, soviel ich weiß, ein paar Bilder rumgelikt. Und zwei, drei Sätze miteinander gewechselt“, erinnerte sich Alissia dann doch noch.

Liebe auf den zweiten Blick

Daraus geworden ist aber nichts. Phillip wollte sich nicht auf mehr einlassen. Doch würde es jetzt klappen? Nach einem Schnaps gegen den Schock jedenfalls schien es gar nicht so schlecht zu laufen. „Was mir an Eli sehr gefällt, ist eigentlich alles. Das ist genau der Typ Frau, den ich beschrieben habe, den ich mir wünsche“, schwärmte der Saarbrücker.

Und auch die hübsche Blondine war nicht abgeneigt. Die alten Bekannten wollen auf jeden Fall auf ein zweites Date gehen. Wir sind gespannt, wo die Reise noch hingeht. Vox zeigt das große Finale auf Mallorca am 25. März 2024 um 20.15 Uhr, oder bereits vorab bei RTL Plus.