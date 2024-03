„First Dates Hotel“: DAS ist für ihn ein absoluter Deal-Breaker – „Stört mich“

Um die große Liebe zu finden, müssen Singles oft eine Vielzahl an mehr oder weniger guten Dates hinter sich bringen. Um diesen nervenkosenden Prozess zu beschleunigen, hat der Sender VOX die Kuppel-Show „First Dates Hotel“ ins Leben gerufen.

Die Sonderedition der wöchentlichen Vorabendserie spielt sich unter der Sonne Mallorcas ab. Gastgeber Roland Trettl lädt zwei Single-Kandidatin zu einem Blind-Date ins hoteleigene Restaurant ein. Doch ein Kandidat verliert direkt beim ersten Gespräch mit seinem Dating-Partner jegliche Hoffnung.

Auch die Kandidaten Marian und Jan möchten im „First Dates Hotel“ den Partner fürs Leben finden. Bei einem ersten Date lernen sich die Singles besser kennen. Doch während des Abendessens im hoteleigenen Restaurant trifft Jan eine Aussage, die für Marian ein echter Deal-Breaker ist. Der Single-Kandidat berichtet: „Ich bin jetzt jedes Wochenende feiern.“ Mit diesem Lebensstil kann Marian gar nicht umgehen und erzählt im Interview: „Das stört mich.“

Marian ist ein Mann der deutlichen Worte und entgegnet: „Aus dem Alter bin ich schon raus.“ Jan hingegen findet diese Aussage seines Dating-Partners anmaßend und beklagt sich wie folgt: „Wenn du das sagst, fühle ich mich sehr alt. Das ist ganz schlimm.“ Doch es kommt noch schlimmer.

„First Dates Hotel“-Kandidat Marian wagt sich hoch hinaus und fragt Jan: „Kann das sein, dass du momentan eine Midlifecrisis erlebst?“ Jan traut seinen Ohren kaum und verneint diese Unterstellung sofort. Im Interview berichtet der Kandidat dann: „Er hat es nicht so böse gemeint, glaube ich. Aber es kam echt krass rüber.“

Marian scheint seine direkte Wortwahl zu bereuen und rechtfertigt sich im Anschluss an das Date mit den Worten: „Sorry, ich meine das wirklich nicht böse.“ Gefunkt hat es zwischen den Single-Kandidaten nach diesem Fauxpas wohl eher nicht.

Ehrliche Worte der Fans

Die Fans des „First Date Hotels“ konnten die neuen Folgen der Dating-Show kaum abwarten. Die Traurigkeit über das Ende der aktuellen Staffel wiegt dementsprechend schwer. Unter dem Videoausschnitt des Dates von Marian und Jan machen die Fans der Kuppel-Serie ihren Emotionen über das misslungene Date Luft.

Ein Zuschauer des VOX-Hits kommentiert das Instagram-Video mit den Worten: „Ich glaube, in dieser Staffel gab es kein Paar, das so schlecht zusammengepasst hat wie die beiden“. Und ein weiterer Fan schreibt: „Die beiden passten mal so gar nicht zusammen. Unterschiede wie Tag und Nacht.“ Selten waren sich „First Dates Hotel“-Fans über die Kompatibilität eines Dating-Paares so einig.

Ob Jan und Marian ihre wahre Liebe nun doch im echten Leben finden werden, bleibt abzuwarten. Für gute Unterhaltung bei den Fans haben die „First Dates Hotel“-Kandidaten mit ihren Gesprächen auf jeden Fall gesorgt.