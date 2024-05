„First Dates“: Jetzt ist es endlich offiziell! „Das Warten hat ein Ende“

Bei „First Dates“ haben schon viele Singles zueinander gefunden. Bei einem romantischen Dinner wurden die ersten wichtigen Fragen ausgetauscht, und wenn die Sympathie passte, ging es abseits der Kameras weiter.

Seit mehreren Wochen jedoch schalten viele „First Dates“-Fans vermehrt ein, weil sie einen ganz bestimmten Kandidaten sehen wollen. Nun hat Vox das Geheimnis endlich gelüftet und den Ausstrahlungstermin verraten.

Genauso wie im echten Leben stimmt nicht bei allen Date-Partnern die Chemie sofort. Es gab schon auch einige peinliche Ausrutscher, unangenehme Situationen und absolute Date-Pannen bei „First Dates“. So oder so, die Vox-Zuschauer sind beim ersten Kennenlernen immer dabei. Und wenn nicht, dann hilft der Youtuber und Influencer Ceddo gerne aus.

Auf Youtube lädt er regelmäßig Reaction-Videos zu einzelnen Folgen hoch und gibt seinen ungeschönten Senf ab. Den Fans gefällt es, rund 266.000 Abonnenten folgen dem Account. Ende Februar machte Ceddo dann eine große Ankündigung auf TikTok: „Liebe Freunde, ich war wirklich bei First Dates.“

Und zwar als Kandidat. „Eins kann ich euch sagen: Es war spannend. Ich habe Roland getroffen und ich hatte eine echte Frau vor mir sitzen. Wie es ausgegangen ist, werdet ihr bald bei RTL+ sehen.“

Termin steht endlich fest

Seit dieser Ankündigung im Februar bombardieren die Zuschauer den Social-Media-Kanal von „First Dates“ regelmäßig mit der Frage, wann die Folge endlich ausgestrahlt wird. Und am Samstag (18. Mai) heißt es auf Instagram endlich: „Das Warten hat ein Ende, endlich ist es so weit, die Folge von Ceddo kommt!“ Barkeeper Nic Shanker darf zusammen mit Ceddo den Termin in einem kurzen Video nennen: „Am 3. Juni kommt die Folge auf Vox.“

Für gewöhnlich können Fans die Folgen schon bereits mehrere Wochen vorher bei RTL+ sehen. Doch die begehrte Ceddo-Folge gibt es noch nicht bei dem Streamingdienst, alle anderen geplanten „First Dates“-Folgen für Juni dagegen schon.