„Fernsehgarten“-Zuschauer sind enttäuscht: „Nicht mehr interessant“

Am Sonntag (11. Juni) geht Kiwi wieder live ab 12 Uhr auf Sendung und begrüßt ihr Publikum beim ZDF-„Fernsehgarten“. Einen Überblick über die Gäste-Auswahl gibt’s aber schon vorher.

Neben dem bereits angekündigten BVB-Star David Odonkor ist auch Sven Hannawald mit dabei. Die beiden treten in den alljährlichen „Garten Games“ beim „Fernsehgarten“ gegeneinander an. Darüber hinaus gibt’s aber noch deutlich mehr Promis, die am Sonntagmittag mit dabei sind. Wobei die Bezeichnung ‚prominent‘ für einige Zuschauer anscheinend nicht ganz gerechtfertigt ist.

Samstag, 10. Juni 2023

12.00 Uhr: Nachdem die Zuschauer in der „Fernsehgarten“-Staffel von 2023 schon Sängerin Anna-Carina Woitschack, Giovanni Zarrella oder Vanessa Mai live auf dem Lerchenberg sehen konnten, holt das ZDF jetzt diese Stars auf die große Bühne:

Assaf Kacholi und Anna Maria Kaufmann

Mike Leon Grosch

Johnny Logan

Felicia Lu

Bernhard Brink

Charlien

Christoph Sakwerda

Veronica Fusaro

René Miller

Senta und die Hermes House Band

Die Aussicht auf die Gästeliste sorgt nicht bei allen für Vorfreude.

Auf Facebook sammeln sich Kommentare wie diese: „Ich mag den Fernsehgarten, aber die sogenannten ‚Stars‘ die letzte Zeit kenne ich gar nicht. Finde ich sehr schade. Für mich nicht mehr interessant“, „Fast nix dabei was ich schauen würde. Bis auf Brinki, Zimmermann, die sind super. Der Rest kann weg“, “ Der Fernsehgarten war mal eine tolle Sendung aber immer und immer wieder die gleichen Gäste und Künstler“.

Wie so oft gibt es hierzu aber auch ganz andere Meinungen und Zuschauer, die sich auch auf die Newcomer freuen. Immerhin hat jeder mal klein angefangen …