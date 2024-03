„Fernsehgarten“: Ticket-Vorverkauf bringt Zuschauer zur Verzweiflung – „Eine Katastrophe“

Das Warten für die Fans vom ZDF-„Fernsehgarten“ hat bald ein Ende. Mit der neuen Saison 2024 läuten viele Zuschauer die Sommerzeit ein. Bereits am 5. Mai präsentiert Moderatorin Andrea Kiewel die erste Ausgabe des Jahres vom Lerchenberg in Mainz. Der Vorverkauf der Tickets läuft bereits seit einige Tagen auf Hochtouren. Doch nicht alle Interessenten haben am Ende Glück. Frust macht sich breit.

„Fernsehgarten“: Tickets in Windeseile weg

Auf Instagram verkündete der „Fernsehgarten“, dass der Ticketverkauf für die gesamte Saison 2024 am 1. März startete. Das hatten sich zahlreiche Fans natürlich dick in den Kalender eingetragen. Pünktlich um 10 Uhr saßen viele vor den Geräten, um sich die gewünschten Karten zu sichern. Und das aus gutem Grund.

Seit Jahren ist der Ansturm auf die Tickets für den „Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel riesig. Vor allem der „Mallorca-Fernsehgarten“ ist so beliebt, dass die Eintrittskarten dafür im Nu weg sind. Auch in diesem Jahr mussten die Ticketanwärter schnell sein. Doch bei dem ein oder anderen kam es zu Komplikationen.

„Fernsehgarten“-Fans sind auf 180

Während einige sich in den Kommentaren des Instagrambeitrags über ihre ergatterten Tickets freuen, sind anderer stinksauer:

„Wie kann es sein, dass man exakt um 10 Uhr die Seite aufruft, dann auf Platz 6751 ist? Obwohl man nichts macht, bin ich zwei Mal rausgefallen. Sehr ärgerlich. Natürlich haben wir die gewünschten Karten nicht bekommen.“

„Das war ja eine Katastrophe heute Morgen! Ständig ist man rausgeflogen und wenn man endlich dran war, ist die Zahl wieder auf 4.000 hoch! Natürlich war Mallorca direkt weg. Versuche es jedes Jahr. Hoffen wir auf das nächste!“

„Habe pünktlich um zehn Uhr die Seite geöffnet. Auf Platz 6.000 gewesen. Das Ende vom Lied: nach 30 Minuten waren alle Karten für Mallorca-Fernsehgarten weg. Kein gutes System. Ich war pünktlich, aber bin trotzdem leer ausgegangen.“

„Ich bin nur genervt. Sitze ewig in der Warteschlange, komme dann rein, habe vier top Tickets im Warenkorb und werde rausgeschmissen. Danach ging gar nichts mehr.“

Das ZDF zeigt den „Fernsehgarten“ ab dem 5. Mai immer sonntags ab 12 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek.