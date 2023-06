Einmal in den „Fernsehgarten“. Für viele Fans des ZDF-Kultklassikers ist das ein lang gehegter Traum. Verständlich, nirgendwo sonst kommen sie Andrea Kiewel und den Stars so nah, wie auf dem legendären Lerchenberg. Doch ganz so leicht ist das nicht. So sind die Tickets besonders für die begehrten Ausgaben, wie den „Mallorca-Fernsehgarten“ oder den „Oktoberfest-Fernsehgarten“ meist in Windeseile ausverkauft.

Das bemerkte nun auch eine ältere Zuschauerin, die zwar schon öfter im „Fernsehgarten“ zu Besuch war, allerdings noch nie einen der begehrten Sitzplätze ergattern konnte. Auf Instagram klagt sie ihr Leid: „Wir waren schon ein paar mal bei euch. Wie ist es denn möglich, an einen Sitzplatz zu kommen? Noch nie ist mir das gelungen. Beim Buchen werden gar keine angeboten. Wir sind im etwas fortgeschrittenen Alter und langsam wird es vor allem im Sommer anstrengend. Wo also bitte buche ich Sitzplätze?“, fragt sie verzweifelt.

„Fernsehgarten“-Fan verzweifelt beim Ticketkauf

Die Lösung ist so einfach wie kompliziert. Schnell muss man sein und Glück muss man haben. Schließlich kann jeder Zuschauer sehen: Im Vergleich zu den zahlreichen Stehmöglichkeiten, sind die Sitzplätze oder gar Tischplätze direkt vor der Bühne rar gesät. Es werden also nur eine begrenzte Anzahl an Tickets für die Stühle und Tische freigeschaltet.

Wer schnell ist, kann auch noch kurz vor den Sendungen einige der begehrten Sitzplätze ergattern. So gibt es derzeit noch Tischplätze für den „Rock im Garten“-„Fernsehgarten“ am dritten September. Zudem können sich die Interessenten bei einigen Terminen noch auf die Warteliste setzen. Mit ein bisschen Glück wird so noch ein zurückgegebenes Ticket für sie frei. Dies ist derzeit sogar noch beim begehrten „Oktoberfest-Fernsehgarten“ zum Saisonabschluss am 24. September 2023 möglich.

Am 30. Juli 2023 wartet übrigens ein ganz besonderer „Fernsehgarten“ auf die ZDF-Zuschauer. Nicht nur, dass Kiwi an diesem Tag den legendären „Mallorca-Fernsehgarten“ feiern wird, nein, der Sonntags-Klassiker erhält auch einen neuen Sendeplatz. Statt um zwölf Uhr werden Andrea Kiewel und ihre Gäste dann erst um 13.35 Uhr begrüßen. Doch warum tut das ZDF das?