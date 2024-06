„Fernsehgarten“: Als Andrea Kiewel angekündigt wird, müssen ZDF-Zuschauer zweimal hinhören

Jeden Sonntag zieht der „Fernsehgarten“ zahlreiche Zuschauer vor die Fernseher. Von Moderatorin Andrea Kiewel sind die Fans schon einiges gewöhnt. Doch als die 59-Jährige am 16. Juni angekündigt wird, müssen die Zuschauer zweimal hinhören.

Der „Fernsehgarten“ ganz im Zeichen der Fußball-Europameisterschaft! Natürlich geht so ein Groß-Event, wie die EM im eigenen Land, auch an der ZDF-Sendung nicht spurlos vorbei. Und so ist es wenig verwunderlich, dass „Kiwi“ in einem Deutschland-Trikot durch die Show führt.

„Fernsehgarten“: Ungewöhnlicher Name für „Kiwi“

Doch ehe sie die große Bühne am Lerchenberg unter tosendem Applaus betritt, wird sie aus dem Off angekündigt – und zwar als „Andrea Musiala Kiewel“ – wie bitte?

Jamal Musiala ist in der deutschen Nationalmannschaft, erzielte beim starken 5:1-Sieg der DFB-Elf gegen Schottland den Treffer zum 2:0 in der 19. Minute. Der 21-Jährige gilt als absolutes Ausnahme-Talent, steht seit 2020 beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München unter Vertrag. Er wechselte damals aus der Jugend des FC Chelsea zu den Bayern. Laut „transfermarkt.de“ liegt sein Marktwert aktuell bei satten 120 Millionen Euro! Der gebürtige Stuttgarter agiert in der Offensive – und hatte enormen Anteil an dem Auftaktsieg der Deutschen.

„Fernsehgarten“ voll im EM-Modus

Aber zurück zum „Fernsehgarten“. Neben „Andrea Musiala Kiewel“ gibt es natürlich noch weitere Gesichter in der Sendung zu sehen. Zum Beispiel Matze Knop und Olaf der Flipper. Die beiden haben eine Fußball-Version des Mega-Hits „Wir sagen Dankeschön“ auf den Markt gebracht. Die geben sie im „Fernsehgarten“ zum Besten.

Das EM-Fieber hat also auch den „Fernsehgarten“ erwischt – jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Deutsche Nationalmannschaft bei so viel Euphorie auch in den weiteren beiden Gruppenspielen gegen Ungarn (Mittwoch, 19. Juni/18Uhr) und die Schweiz (Sonntag, 23. Juni/21 Uhr) einen Sieg einfährt – und uns vom EM-Titel im eigenen Land träumen lässt!