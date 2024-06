„Fernsehgarten“: Zuschauer wollen es nicht wahrhaben – „Würde mich das ankotzen“

Sonntag ist „Fernsehgarten“-Zeit“! Woche für Woche holt sich Moderatorin Andrea Kiewel unterschiedliche Acts und Gäste in die beliebte Unterhaltungssendung. Am 16. Juni mit dabei: Lou Bega!

Er hat einen DER Ohrwürmer der Musikgeschichte herausgebracht: Mit „Mambo No. 5“ landete Lou Bega 1999 einen absoluten Mega-Hit. Und auch rund 25 Jahre nach der Veröffentlichung spielt er seinen Song nach wie vor live – so auch im „Fernsehgarten“ im ZDF.

„Fernsehgarten“-Zuschauer haben nur eine Frage

So weit, so gut. Doch als das Publikum in Mainz plötzlich nach einer „Zugabe“ schreit, können es die Zuschauer vor dem TV kaum fassen – und wollen es einfach nicht wahrhaben! Eine Frage, die sich zahlreiche Zuschauer dabei auf der Social-Media-Plattform „X“ (vormals Twitter), die ganze Zeit stellen: Hat Lou Bega je einen anderen Hit als „Mambo No. 5“ gehabt?

„Lou Bega soll ’ne Zugabe singen. Was hat denn der außer ‚Mambo No. 5‘?“, will ein User beispielsweise wissen. Eine weitere Person wird noch deutlicher: „Meine Güte, würde mich das ankotzen, seit 25 Jahren nur ein Lied zu singen.“

Der „Fernsehgarten“ steht am 16. Juni ganz im Zeichen der EM

Und auch diese Person fragt sich: „Haha, Zugabe. Womit denn?“ Ein weiterer „X“-User äußert wenigstens etwas Bewunderung für den 49-Jährigen: „Auch ’ne Kunst 25 Jahre mit dem gleichen Hit aufzutreten.“

Doch nicht nur Lou Bega hat seinen großen Auftritt im „Fernsehgarten“. Matze Knop und Olaf der Flipper haben ihre Fußball-Version des Mega-Hits „Wir sagen Dankeschön“ zum Besten gegeben, denn die ZDF-Sendung steht am Sonntag ganz im Zeichen der EM. „Kiwi“ moderiert sogar im Deutschland-Trikot! Wie ungewöhnlich die 59-Jährige aus dem Off angekündigt wurde, kannst du in diesem Artikel nachlesen.