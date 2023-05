„Fernsehgarten“: Zuschauer-Ultimatum – „Sonst schalte ich direkt weg“

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel ist ein echtes TV-Original. Seit dem Jahr 2000 moderiert die gebürtige Ost-Berlinerin die ZDF-Show. Und wer den „Fernsehgarten“ schon einmal gesehen hat, der weiß: Andrea Kiewel ist ein echtes Energiebündel. Immer gut gelaunt, stets einen frechen Spruch auf den Lippen und gerne auch mal laut: Das ist Kiwi.

Moderator Johannes B. Kerner schwärmte einst im Interview mit dieser Redaktion über seine Kollegin: „Neben Andrea Kiewel wird dir niemals langweilig. Da wo der Osterhase nur eine Duracell-Batterie hat, hat sie offensichtlich zwei Tesla-Akkus angeschlossen. (…) Andrea ist so quirlig, so lustig, so schnell im Kopf und hat so viel Spaß mit den Menschen, das ist immer wieder außergewöhnlich.“ Das sehen jedoch nicht alle „Fernsehgarten“-Zuschauer so.

Anhänger stellt Andrea Kiewel ein „Fernsehgarten“-Ultimatum

Sie bemängeln oft an Kiwi, dass sie ihre Gäste nicht richtig ausreden lässt, manchmal schon gedanklich ein, zwei Schritte weiter ist. „Und bitte, bitte Andrea, lass andere dann mal ausreden, ja. Sonst schalte ich direkt weg und nie mehr ein“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin bei Facebook.

Dabei ist es ja auch irgendwie verständlich. Schließlich hat Kiwi stets eine pickepackevolle Sendung vor der Brust und nur begrenzt Zeit, jeden einzelnen Gast zu Wort kommen lassen. Dass dies manchmal ein wenig unhöflich wirkt, muss man ihr dann wohl nachsehen.

Dafür bietet die 57-Jährige aber auch ein stets unterhaltsames Programm. Am Sonntag beispielsweise öffnet der Flohmarkt auf dem Mainzer Lerchenberg. Dazu präsentiert der „Fernsehgarten“ dann noch so illustre Gäste wie Anna-Carina Woitschak, Heinz Rudolf Kunze, DSDS-Star Luca Hänni, Vincent Gross oder Schlagerstar Ben Zucker. Los geht es wie gewohnt um 12 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen. Zuletzt bekam Andrea Kiewel von einem Gast im TV ordentlich Gegenwind. Was war passiert?