„Fernsehgarten“ (ZDF): Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Andrea Kiewel steht unter Druck

Das wird ein spannendes TV-Duell! Nein, die Rede ist nicht etwa von einem weiteren Interview der diesjährigen Kanzlerkandidaten, sondern vom großen Zweikampf, der am Sonntagvormittag ausgetragen wird: der „Fernsehgarten“ gegen „Immer wieder sonntags“.

Die Sendungen laufen an diesem Wochenende ausnahmsweise zeitgleich im Programm. Wie sich „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel dabei schlägt, halten wir für dich wie jede Woche in unserem Liveticker fest:

Samstag, den 4. September

18 Uhr: Da das ZDF um 12.55 Uhr die Abschlussfeier der Paralympics überträgt, wird der „Fernsehgarten“ vorgezogen und startet diesen Sonntag schon um 10.45 Uhr. Zur selben Zeit läuft bei der Konkurrenz allerdings „Immer wieder sonntags“. Wer wird das Rennen um die Quoten gewinnen?

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel muss diesen Sonntag alles geben. Foto: IMAGO / Eibner

Die „Fernsehgarten“-Gästeliste kann sich jedenfalls sehen lassen. Das ZDF hat offenbar keine Kosten und Mühen gescheut, um seinem Publikum ein kultiges Schlagerkonzert zu bieten. Mit dabei sind namhafte Sänger wie Giovanni Zarrella, Ramon Roselly, Andy Borg und Patrick Lindner. Da schlagen die Fanherzen höher.

----------------------------------------

„Fernsehgarten“: Das sind die Gäste am Sonntag

Giovanni Zarrella

Francine Jordi

Die Schlagerpiloten

Vanessa Neigert

Olaf Malolepski (von „Die Flippers“)

Andy Borg

Nicki

Patrick Lindner

Ramon Roselly

Florian Fesl

Brenner

----------------------------------------

Auf der Facebook-Seite des „Fernsehgartens“ ist die Freude schon jetzt riesig. „Wahnsinns-Cast! Vom Schnulzen Roselly bis zum Flipper, alles dabei“, kommentiert ein Fan begeistert.

Ob die Konkurrenz da noch eine Chance hat? Auf der Gästeliste der ARD lassen sich lediglich Namen wie Geri der Klostertaler, das Helene-Fischer-Double Anni Perka oder das Volksmusik-Traumpaar Marianne & Michael finden.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross steht zeitgleich in Rust auf der Bühne. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Zugegeben, ganz so spannend wie das Programm im ZDF klingt das zunächst nicht, doch am Ende haben es die TV-Zuschauer wortwörtlich in der Hand, wen sie zum Quotenkönig oder -königin machen.

----------------------------------------

----------------------------------------

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und Andrea Kiewel dürften also unter enormen Druck stehen, wenn sie am Sonntag zur Arbeit schreiten.