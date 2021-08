„Fernsehgarten“: Mitten in Liveshow taucht plötzlich Mark Forster auf – aus diesem Grund

Nach einem Rockfestival am vergangenen Wochenende kehrt der „Fernsehgarten“ an diesem Sonntag zurück zu seinen musikalischen Wurzeln. Die ZDF-Zuschauer erwartet wieder feinster Schlager.

Damit du kein Highlight verpasst, halten wir dich natürlich auch diesen Sonntag mit unserem „Fernsehgarten“-Liveticker auf dem Laufenden.

Sonntag, den 22. August

14:05 Uhr: Andrea Kiewel verabschiedet sich von den Zuschauern. Das waren zwei Stunden „Fernsehgarten“. Bis zum nächsten Mal!

13:55 Uhr: Lutz van der Horst macht grade live den Gabelstabler-Führerschein! Und er hat ihn tatsächlich auch ziemlich souverän geschafft.

13:50 Uhr: Nun ist SERA mit ihrem Auftritt an der Reihe. Sie bekam übrigens mal einen Anruf von der Managerin von Mega-Fußballer Cristiano Ronaldo, ob sie nicht an seinem Geburtstag auftreten wolle. Außerdem schaute Justin Bieber ihr mal im Livestream zu.

13:15 Uhr: Lutz van der Horst übt grade live im Fernseh Gabelstablerfahren. Sieht doch gar nicht sooo schlecht aus...

12:40 Uhr: Jetzt betritt Co-Moderator Giovanni Zarrella die große Bühne! Als das ZDF bei Facebook bekannt gab, dass Giovanni Zarrella die Liveshow begleiten wird, hielt sich die Euphorie darüber eher in Grenzen. Die Fans hätten nämlich lieber David Hasselhoff an seiner Stelle gesehen. Mehr dazu erfährst du weiter unten im Artikel.

12:30 Uhr: Seit Monaten waren sie laut Andrea Kiewel an ihm dran, jetzt hat er endlich den Weg in den „Fernsehgarten“ gefunden: Der Schotte Nathan Evans landete mit seiner Version von „Wellerman“ einen echten Ohrwurm. Grade performt er sein aktuelles Stück.

12:10 Uhr: Lutz van der Horst betritt die Bühne. Der Comedian hatte Geburtstag. Da gibt es gleich mal ein Geburtstagsständchen vom Publikum. Grüße von Mark Forster gibt es ebenfalls per Video.

Mark Forster tauchte plötzlich im „Fernsehgarten“ auf. Foto: Henning Kaiser / dpa

12:00 Uhr: Es geht los! Moderatorin Andrea Kiewel wird mit einem echt ulkigen Fahrzeug ins Studio gefahren: 6 PS hat er und satte 26 km/h schafft der Oldtimer. Den Auftakt machen übrigens DJ Herzbeat und Sonia Liebig.

07:30 Uhr: Die Proben für den ZDF-„Fernsehgarten“ am gestrigen Samstag liefen erfolgreich. SERA performte ihren Hit „Only Us“.

Samstag, den 21. August

18 Uhr: Für das große Schlager-Casting im ZDF-„Fernsehgarten“ hat sich Gastgeberin Andrea Kiewel prominente Unterstützung gesichert. Sänger Giovanni Zarrella wird am Sonntag ihr Co-Moderator sein. Gemeinsam wollen die beiden den nächsten großen Schlagerstar ausfindig machen.

Giovanni Zarrella unterstützt Andrea Kiewel am Sonntag im „Fernsehgarten“ – doch die Fans wünschen sich jemanden ganz anderes. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / Eibner

Doch als das ZDF bei Facebook bekannt gibt, dass Giovanni Zarrella die gesamte Liveshow begleiten wird, hält sich die Euphorie darüber eher in Grenzen.

Das sind die „Fernsehgarten“-Gäste am Sonntag:

Lutz van der Horst

SERA

Nathan Evans

Oliver Thomas

DJ Herzbeat & Sonia Liebing

Manuel Hahn

The Dark Tenor feat. Queenz of Piano

Markus

Stattdessen machen sich die Fans von „Baywatch“-Star David Hasselhoff in der Kommentarspalte breit. Man könnte fast meinen, dass auch sein Name in der Ankündigung des Senders gefallen wäre, so oft wie die User ihn kommentieren.

Der letzte „Fernsehgarten“-Auftritt von David Hasselhoff fand im Juli 2019 statt. Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

Mehr als 170 Kommentare lassen sich unter dem Facebook-Post finden. Nahezu jeder zweite davon besteht aus dem Wunsch, dass David Hasselhoff doch bitte endlich wieder in den „Fernsehgarten“ eingeladen werden soll:

„Lieber 'Fernsehgarten', könntet ihr bitte David Hasselhoff einladen? Bitte bitte.“

„Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir auch David Hasselhoff im 'Fernsehgarten' wünschen.“

„Ich kann mich nur anschließen: Wenn David Hasselhoff in der Sendung dabei ist, gucke ich sie mir auch mal wieder an. Freue mich schon sehr auf sein neues Album!“

„Ich kann nicht verstehen, dass ihr David Hasselhoff nicht eingeladen habt. Sein neues Album steht in den Startlöchern, die neuen Songs sind einfach nur mega!“

„Also ich wäre ja auch dafür, David Hasselhoff mit seiner neuen Single einzuladen!“

Tatsächlich hat der US-Amerikaner gerade erst im Juni seinen neuen Song „The Passenger“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich zwar nur um ein Cover von Iggy Pop, dennoch scheinen die Fans es aktuell rauf und runter zu hören.

Ob sich die ZDF-Redaktion nach so eindeutigem Zuschauer-Feedback doch noch dazu entscheidet, David Hasselhoff zum Lerchenberg in Mainz zu holen? Vielleicht heben sie sich seinen Auftritt ja auch nur für das große Finale der „Fernsehgarten“-Saison am 26. September auf. Wir dürfen gespannt sein.