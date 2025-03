„Fernsehgarten“: Jetzt herrscht Klarheit – „Countdown läuft“

Der Countdown läuft! Am 4. Mai geht der ZDF- „Fernsehgarten“ in eine neue Runde. Auch in diesem Jahr wird der „Fernsehgarten“ am Sonntag vormittags live vom Gelände der ZDF-Zentrale in Mainz-Lerchenberg übertragen. Moderiert wird die Show auch dieses Mal wieder von Andrea Kiewel alias „Kiwi“.

Die Moderatorin ist nicht mehr wegzudenken: Mit Ausnahme von 2008, führt Andrea Kiewel die Zuschauer bereits seit dem Jahr 2000 durch die Unterhaltungssendung – sie ist inzwischen also schon ein alter Hase im Show-Geschäft. Die treuen Zuschauer haben diesbezüglich eine klare Meinung!

„Fernsehgarten“: Was erwartet die Zuschauer 2025?

Worauf können sich die Zuschauer 2025 freuen? Frühlingsgefühle – live und unter freiem Himmel! Stimmungsvolle Musikeinlagen, extravagante Bühnenauftritte und jede Menge Tipps und Tricks: „Fernsehgarten“-Fans können sich auf ein buntes Spektakel verschiedenster Show-Einlagen freuen. Glücksgefühle vorprogrammiert!

Auch auf Instagram verkündet der „Fernsehgarten“ die frohe Botschaft. Um die Vorfreude weiter anzuheizen, fragen sie die Fans unter ihrem Beitrag: „Was darf für euch an einem perfekten Fernsehgarten-Sommertag auf keinen Fall fehlen? Wir sammeln eure Must-haves!“

„Fernsehgarten“: Die Resonanz der Fans ist eindeutig

Die Zuschauer können es schon jetzt kaum erwarten, dass Andrea Kiewel sie am Sonntag zu einer neuen Ausgabe des „Fernsehgartens“ begrüßt. Zwei Monate sind zwar noch eine lange Zeit – aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude:

„Ich sitze hier schon auf heißen Kohlen!“

„Wir können es gar nicht erwarten, dass es wieder losgeht. Wir freuen uns sehr auf Kiwi und auf das ganze Team .Wir sind wieder dabei!“

„Natürlich freue ich mich sehr auf den Fernsehgarten, mit einer fröhlich aufgestellten, lustigen Kiwi. Leider dauerts noch immer zwei Monate (ist doch noch eine lange Zeit, für mich…)!“

„Gute Laune, Freunde dabei haben, tolle Musik, Shows, Tipps…Fotos, Autogramme sammeln.“

„Vorfreude! Das wird wieder eine mega Saison.“

Der ZDF- „Fernsehgarten“ 2025 startet am 4. Mai in eine neue Saison.